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Мининформ лишил статуса СМИ сетевое издание TUT.by на три месяца

29.09.2020 18:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Министерство информации Беларуси сообщило о приостановке выпуска сетевого издания TUT.by на три месяца с 1 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Портал TUT.by с 7 августа по 15 сентября получил четыре письменных предупреждения от Миниформ. 18 сентября Мининформ направил в Экономический суд исковое заявление о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by. Иск был принят 25 сентября. Заседание должно состояться 8 октября.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Министерство информации Беларуси сообщило о приостановке выпуска сетевого издания TUT.by на три месяца с 1 октября, сообщили в пресс-службе...
 
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Мининформ приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY на три месяца с 1 октября
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