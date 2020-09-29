Мининформ лишил статуса СМИ сетевое издание TUT.by на три месяца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Министерство информации Беларуси сообщило о приостановке выпуска сетевого издания TUT.by на три месяца с 1 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Портал TUT.by с 7 августа по 15 сентября получил четыре письменных предупреждения от Миниформ. 18 сентября Мининформ направил в Экономический суд исковое заявление о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by. Иск был принят 25 сентября. Заседание должно состояться 8 октября.

(последует)