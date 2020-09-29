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В сельской школе - ужасный уличный туалет. Местный житель попросил сенатора помочь с новым - и вот что было дальше

29.09.2020 19:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Каменецкого района Александр позвонил на горячую линию члену Совета Республики Национального собрания Александру Карпицкому и попросил помочь решить вопрос с туалетом в Омеленецкой средней школе. Внутреннего санузла в здании нет, а уличные не соответствуют санитарным нормам. Сенатор через два месяца ответил, что в этом году ничем помочь не может: бюджетные средства на эти цели не запланированы, — но заверил: вопрос на контроле. В ответ Александр предложил районным властям собрать деньги на строительство нового туалета через краудфандинг.


В агрогородке Омеленец находится последняя белорусскоязычная средняя школа в Каменецком районе. Учебное заведение располагается в одноэтажном деревянном здании. Условия не очень: спортзала нет, туалет на улице. В прошлом году ее хотели закрыть, но учителя, ученики и их родители выступили против.

В итоге школа все-таки открыла свои двери в этом учебном году. Однако старые проблемы остались. Отсутствие внутреннего туалета — одна из них.

Еще до начала нынешнего учебного года житель Каменецкого района Александр позвонил на горячую линию сенатору Александру Карпицкому и попросил помочь решить этот вопрос. Сенатор его заверил, что изучит проблему и ответит письменно.

В конце сентября Александр получил обещанное письмо. В нем сообщалось, что по вопросу строительства туалета сенатор направил обращение председателю Каменецкого райисполкома. Там ему ответили, что «действительно, внутренний санузел в здании школы отсутствует».


Сейчас туалет выглядит так. Фото: vk.com/kamenec_by

«Вместе с тем свободных помещений для его обустройства не имеется. <…> Финансовые средства в районном бюджете для строительства внутреннего санузла деревянного здания Омеленецкой средней школы на текущий год не запланированы. Вместе с тем решение данного вопроса находится на рассмотрении в райисполкоме», — ответил Александр Карпицкий.

Сенатор также заверил, что этот вопрос он не снимает с контроля и будет периодически поднимать при посещении региона.

В ответ Александр обратился к районным властям с просьбой разрешить местным жителям самим решить эту проблему. Сельчанин изучил вопрос и предложил снести старый уличный туалет, а на его месте поставить новый панельный санузел, который будет соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм. Стоимость конструкции (там душ, раковина, унитаз; в стоимость входят подготовительные и строительные работы, а также материалы) — около 7 тысяч рублей, рассказал TUT.BY Александр. Деньги собрать он намерен через краудфандинг.


Похожий санузел предлагает поставить вместо старого Александр. Фото: vk.com/kamenec_by

«Нужно ваше разрешение на старт данной процедуры. Остальную часть работы готов взять на себя», — указал в своем письме районным властям Александр.

Свое обращение он отправил 28 сентября. Ответа пока не получил.

 
 
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Получив ответ сенатора, Александр предложил районным властям собрать деньги на строительство нового туалета через краудфандинг.
 
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