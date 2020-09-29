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Во двор «Каскада» за день дважды приезжали вышки МЧС - снимать флаги
29.09.2020 20:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минский жилой квартал «Каскад» дважды за вторник приезжали вышки МЧС, с их помощью пытались снять флаги. Местные рассказали TUT.BY, как это было.
— С утра приехала очень большая вышка. Пытались снять самый большой флаг во дворе, но соседи его быстро убрали. Другие флаги снимать не стали, уехали, — рассказал один из жителей. — Вышка никак не была огорожена, несмотря на то, что техника работает рядом с детским садом.
Вот так выглядел момент спасения флага.
После отъезда специалистов местные вывесили большой флаг снова.
Вечером в «Каскад» приехала другая вышка, пониже предыдущей. Но большой флаг опять втянули в окно.
Приехавшие принялись за флаги поменьше.
— Две растяжки срезали, одну жители успели снять. На этот раз техника была огорожена.
Местные добавляют, что около шести вечера вторника в квартале было задержание. Милиционеры увели девушку, которая стояла в цепи солидарности у «Каскада», позже ее отпустили.
Впервые с огромной вышки в этом жилом комплексе пытались снимать флаги 5 сентября. Тогда в «Каскад» на «спецоперацию»
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В минский жилой квартал «Каскад» дважды за вторник приезжали снимать флаги вышки МЧС. Местные рассказали TUT.BY, как это было.
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