«Для моего мужа устроили пыточную». Жена политзаключенного Игоря Лосика рассказала об условиях содержания мужа

Источник материала: Tut.by

Жена политзаключенного Игоря Лосика рассказала, в каких условиях содержится ее муж в тюрьме в Жодино. Дарья Лосик уверена, что Игорю специально создают невыносимые условия, чтобы сломить его и заставить оговорить себя и других людей. Видео с рассказом Дарьи Лосик опубликовало в своем телеграм-канале «Радыё Свабода».

— Мой муж, Игорь Лосик, консультант «Радыё Свабода», был задержан 25 июня прямо у собственного дома в Барановичах. С тех пор ни я, ни наша дочь Паулина, которой нет еще двух лет, ни его родители его не видели, — говорит Дарья.

По словам женщины, Игорю Лосику «сознательно создают нечеловеческие условия»: переводят из камеры в камеру, лишают писем и прессы, подсадили сокамерника с педикулезом, держат в расположенной в полуподвальном помещении малюсенькой камере, где нельзя сделать даже пару шагов.

— Говоря честно и прямо — для моего мужа и отца нашей дочери устроили пыточную, поместив его в условия, мало отличающиеся от скотских.

Женщина уверена, что всем этим ее мужа сломить не удастся и он не оговорит ни себя, ни других людей.

— Усиливая давление на Игоря, вы своего не добьетесь. А вот перегнуть палку можете, — подчеркивает Дарья Лосик.

Женщина, обращаясь к Следственному комитету, Генеральной прокуратуре, ГУБОПиК, требует прекратить давление на мужа, освободить его и прекратить издевательства над ним и семьей.