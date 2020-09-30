В Могилеве хотят построить «Виталюр» и советуются с горожанами, как он будет выглядеть

Источник материала: Tut.by

В Могилеве может появиться первый магазин сети «Виталюр» — в районе площади Космонавтов. Сейчас обсуждают его архитектурно-планировочную концепцию.



Фото: Могилевский горисполком

Общественное обсуждение проводит Могилевский горисполком — до 19 октября. Судя по эскизам, построить «Виталюр» планируют на кольце Космонавтов сразу за остановкой «Могилевское областное кадетское училище». Площадь застройки — от остановки до здания общежития коммунального дочернего жилищно-эксплуатационного предприятия.

Сейчас там находятся два частных жилых дома. Очевидно, они пойдут под снос.



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Одноэтажное здание торгового объекта будет площадью 1 812,22 м2, площадь застройки — 1916, 65 м2. Рядом с супермаркетом будет парковка на 80 машино-мест.

Общественное обсуждение завершится 19 октября. Как в нем поучаствовать, смотрите тут .