|
Суд оправдал «Медиа-Полесье» по делу о статье о Тихановской, которая несла «угрозу нацбезопасности»
30.09.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд прекратил административное дело в отношении полесского портала «Медиа-Полесье» за распространение информации, которая несет угрозу национальной безопасности страны, сообщает
Поводом для разбирательства стала статья
Корреспондент сайта во время поездки в Микашевичи пообщался со многими земляками Светланы Тихановской. И сказанную другим учителем фразу ошибочно приписал Кухаревой. Он готовил к публикации опровержение с извинениями, но Инна Кухарева обратилась в милицию.
В суде Кухарева пояснила, что не давала не соответствующую действительности информацию. А статья якобы порочила ее честь, достоинство или деловую репутацию.
В протоколе об административном правонарушении значилось, что в статье распространялась «другая, не соответствующая действительности информация, которая не порочила честь потерпевшей». При этом не указывалось, содержала ли эта информация призывы к незаконным действиям, была ли она запрещена.
Судья постановила прекратить административное дело в отношении «Медиа-Полесья» за отсутствием состава административного правонарушения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судья прекратила административное дело в отношении «Медиа-Полесья» за отсутствием состава административного правонарушения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)