Суд оправдал «Медиа-Полесье» по делу о статье о Тихановской, которая несла «угрозу нацбезопасности»

Источник материала: Tut.by

Суд прекратил административное дело в отношении полесского портала «Медиа-Полесье» за распространение информации, которая несет угрозу национальной безопасности страны, сообщает издание .



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Поводом для разбирательства стала статья «Учитель Тихановской: «Это она за мужем, как за декабристом пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила» . Заявление в милицию написала учитель Микашевичской СШ № 2, где училась Тихановская, Инна Кухарева. Она потребовала опровергнуть информацию: Тихановскую не учила, о декабристах не говорила.

Корреспондент сайта во время поездки в Микашевичи пообщался со многими земляками Светланы Тихановской. И сказанную другим учителем фразу ошибочно приписал Кухаревой. Он готовил к публикации опровержение с извинениями, но Инна Кухарева обратилась в милицию.

В суде Кухарева пояснила, что не давала не соответствующую действительности информацию. А статья якобы порочила ее честь, достоинство или деловую репутацию.

В протоколе об административном правонарушении значилось, что в статье распространялась «другая, не соответствующая действительности информация, которая не порочила честь потерпевшей». При этом не указывалось, содержала ли эта информация призывы к незаконным действиям, была ли она запрещена.

Судья постановила прекратить административное дело в отношении «Медиа-Полесья» за отсутствием состава административного правонарушения.