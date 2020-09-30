Похожа на колибри, но не она. Женщина из Браслава нашла необычную бабочку, которая летает 50 км/ч

Источник материала: Tut.by

Жительница Браслава сфотографировала в деревне маленькое существо, которое пило нектар из цветка. Женщина предположила, что это колибри — миниатюрная птица, которая в основном обитает в тропиках. Однако выяснилось, что это такая бабочка, пишет «Браслаўская звязда».



Фото читательницы «Браслаўскай звязды»

Елена приехала с мужем в деревню Юраны навестить родителей. В палисаднике она увидела, как маленькое существо, не садясь на растения, добывает длинным тонким «клювом» из цветочных бутонов нектар и пыльцу. Женщина решила, что это колибри. По предположению Елены, экзотическая птица улетела из чьего-то зоосада.

Елена позвонила в местную газету, а журналисты обратились за комментарием в научный отдел Нацпарка «Браславские озера».

— Это не птица, а бабочка — языкан, или бражник-хоботник, — определил начальник отдела Валерий Мицюн. — Его принимают за колибри из-за крупного туловища — оно достигает 7 см, и «птичьих» крыльев, хотя в полете их разглядеть трудно: бабочка делает несколько сотен взмахов крыльями в секунду.



Языкан (бражник-хоботник). Фото: s3. nat-geo.ru

Длинный хоботок для сбора нектара похож на клюв колибри, а отростки на конце брюшка напоминают хвост. Самое яркое отличие языкана от колибри — массивные и длинные усы-антенны, которых у птиц нет. Они отчетливо видны на фотографии.

Но детально рассмотреть языкана сложно: бражники могут перелетать с цветка на цветок со скоростью 50 км/ч.