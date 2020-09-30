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В Гомеле семейную пару после акции забрали в ИВС, их детей - в приют
30.09.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле семейную пару после участия в акции забрали в ИВС, а детей отправили в приют. Перед обыском и задержанием их мама Наталья Снежкова
У Германа и Натальи Снежковых пятеро детей — трое уже взрослых, а двое несовершеннолетние. В воскресенье 27 сентября Наталья с мужем и 20-летней дочерью вышли на акцию протеста. Около десяти вечера в их дом пришли милиционеры и сообщили, что за участие в несанкционированном массовом мероприятии в отношении них ведется административный процесс. Мужа тут же увезли — и следующим утром суд осудил его на 14 суток. В этот же день составили протокол и на Наталью.
Позже в РОВД на беседу вызвали и саму женщину, однако она попросила сотрудников приехать к ней домой. Они и приехали — с обыском. За несколько минут до визита людей в масках Наталья успела рассказать журналистам, что происходит.
По словам женщины, в отношении кого-то из членов семьи (вероятно, мужа) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК — за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
— Как сказали мне сотрудники [правоохранительных органов], эта статья будет применена ко всем, кто был в первых рядах и кого смогли идентифицировать, — поясняет Наталья.
Позже от соседей семьи TUT.BY стало известно, что Наталью вечером во вторник забрали из дома, а ее младших детей 11 и 13 лет — увезли в социально-педагогический центр. Получить комментарии в опеке или образовании относительно судьбы детей TUT.BY пока не удалось.
В УВД в среду TUT.BY подтвердили, что семейную пару действительно привлекли за участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое они посетили в прошлое воскресенье.
— Милиция неоднократно предупреждала собравшихся о том, что их действия незаконны. Но те не отреагировали должным образом и, используя силовое сопротивление, прошли через милицейское оцепление, которое стояло на ул. Советской, 42. В целях пресечения открытого столкновения с органами правопорядка, при попытке протестующих повторно прорвать оцепление, сотрудники ОМОНа были вынуждены применить светошумовые заряды, произведя выстрелы вверх, и перцовый газ, — прокомментировали в УВД.
Здесь уточнили, что по факту сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, сопряженного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Уже установлен ряд подозреваемых, ведется работа по выявлению всех участников инцидента.
Напомним, 27 сентября Гомеле состоялся очередной мирный марш протеста. Силовики
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У Германа и Натальи Снежковых пятеро детей - трое уже взрослых, а двое несовершеннолетние.
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