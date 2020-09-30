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В Барановичах избирателям не дали провести собрания по отзыву депутатов парламента. Будут требовать через суд

30.09.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах активисты собрали необходимое количество подписей избирателей для созыва собраний по отзыву депутатов Западного и Восточного округов. Однако горсовет не нашел для этого оснований. Теперь избиратели намерены обратиться в суд, пишет Intex-press.


Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Хлобукин (слева) и Павел Попко.

Избиратели в Барановичах собрали по 150 подписей для того, чтобы инициировать созыв собрания с депутатами парламента Игорем Хлобукиным и Павлом Попко.

7 сентября они отправили соответствующие заявления на имя председателя Барановичского городского Совета депутатов Григория Кособуцкого.

25 сентября активистам пришли ответы. В них сообщалось, что президиум не усмотрел оснований для проведения собраний по отзыву депутатов и отклонил предложения избирателей.

Теперь активисты намерены обратиться в суд с требованием отменить решение горсовета и обязать депутатов встретиться с избирателями.

 
 
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Избиратели в Барановичах собрали по 150 подписей для того, чтобы инициировать созыв собрания с депутатами парламента Игорем Хлобукиным и Павлом Попко.
 
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