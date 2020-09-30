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Снова «сутки». Журналиста в Могилеве в очередной раз признали виновным в участии в акции протеста

30.09.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на 13 суток арестовали журналиста интернет-ресурса 6tv.by Владимира Лапцевича. Его признали виновным в участии в несанкционированном мероприятии в Могилеве 23 сентября, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Владимир Лапцевич. Фото: babruysk.by

Журналиста Владимира Лапцевича задержали в Могилеве в воскресенье, 27 сентября. Люди тогда снова вышли протестовать против Александра Лукашенко — но протест не состоялся. Могилевчан начали задерживать, едва они начали собираться в центре города.

Очевидцы рассказали TUT.BY, что задержанных около торгового центра «Атриум» грузили в припаркованный на остановке автозак, а Владимира Лапцевича посадили в микроавтобус, предварительно досмотрев его вещи.

Сегодня, 30 сентября, судья Понасенко решила, что Лапцевич был участником несанкционированного мероприятия 23 сентября — в день инаугурации Лукашенко. Он провела заседание без единого перерыва, не удовлетворила ни одного ходатайства.

Напомним, журналиста Владимира Лапцевича уже арестовывали на 12 суток также за участие в незаконном митинге. В ИВС он попал вечером 5 августа, когда пришел в Ленинский РОВД и подал жалобу.

 
Теги: Могилев
 
 
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Владимира Лапцевича задержали в воскресенье, 27 сентября, в центре города, когда могилевчане начинали собираться на протест.
 
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