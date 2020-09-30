ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти каждый пятый белорус ― пенсионер: любопытные факты о пожилых

30.09.2020 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Почти каждый пятый белорус является пенсионером, сообщил Национальный статистический комитет.

По данным переписи 2019 года, в стране проживали 2 миллиона 131 тысяч 500 пожилых граждан. За последние 10 лет их стало больше. 

© Sputnik / Павел Вур
Чтобы заработать, пенсионер из Витебска ездит в Крым и продает гармони

"По сравнению с переписью населения 2009 года численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 332 тысяч человек, или на 18,5%", ― рассказали в Белтстате.

Однако возраст не мешает пожилым белорусам ходить на работу. По данным Белстата, на предприятиях и компаниях страны 8,7% работников старше 60 лет. Чаще пенсионеры заняты в сфере научных исследований и разработки (22,6% от общего числа работников), операций с недвижимым имуществом (15,9%), предоставления различных видов услуг (14,3%).

Года ― не помеха для личного счастья. Так, за 2019 году в ЗАГСах страны заключили брак 1 095 женщин и 1 702 мужчины старшего возраста.

В Белстате также рассказали, что ожидаемая продолжительность жизни населения Беларуси в 2019 году составила 74,5 лет (+4 года к 2009 году). У женщин эта цифра чуть выше – 79,4 года, у мужчин – 69,3 года.

Также сообщается, что пожилые люди являются активными пользователями интернета. Более 62% пенсионеров заходят в сеть ежедневно.

"Наиболее популярной целью использования сети Интернет среди людей пожилого возраста является "поиск информации", ― уточнили в Белстате.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние 10 лет людей преклонного возраста в стране стало больше на 18,5% или 332 тысячи человек.
 
Новости дня
Новости общества
 
Вчера в Лебяжьем был разгон и задержания. Из милицейской машины распылили газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика