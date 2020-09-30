Почти каждый пятый белорус ― пенсионер: любопытные факты о пожилых

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Почти каждый пятый белорус является пенсионером, сообщил Национальный статистический комитет.

По данным переписи 2019 года, в стране проживали 2 миллиона 131 тысяч 500 пожилых граждан. За последние 10 лет их стало больше.

"По сравнению с переписью населения 2009 года численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 332 тысяч человек, или на 18,5%", ― рассказали в Белтстате.

Однако возраст не мешает пожилым белорусам ходить на работу. По данным Белстата, на предприятиях и компаниях страны 8,7% работников старше 60 лет. Чаще пенсионеры заняты в сфере научных исследований и разработки (22,6% от общего числа работников), операций с недвижимым имуществом (15,9%), предоставления различных видов услуг (14,3%).

Года ― не помеха для личного счастья. Так, за 2019 году в ЗАГСах страны заключили брак 1 095 женщин и 1 702 мужчины старшего возраста.

В Белстате также рассказали, что ожидаемая продолжительность жизни населения Беларуси в 2019 году составила 74,5 лет (+4 года к 2009 году). У женщин эта цифра чуть выше – 79,4 года, у мужчин – 69,3 года.

Также сообщается, что пожилые люди являются активными пользователями интернета. Более 62% пенсионеров заходят в сеть ежедневно.

"Наиболее популярной целью использования сети Интернет среди людей пожилого возраста является "поиск информации", ― уточнили в Белстате.