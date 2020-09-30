«Ты не должен дожидаться, когда это все закончится». Два депутата Мингорсовета объединяются

Источник материала: Tut.by

В Минске прошла встреча депутатов Мингорсовета Ольги Тесаковой — той самой, которая собирает подписи за свой отзыв, а также Павла Бочарникова. Депутаты встретились с жителями округов, собрали подписи и объявили о своем объединении. Узнали, что это значит и за что собирали подписи на встрече.





Если вам лень читать текст, то вот тут мы рассказываем коротко, что там происходило.

Ольга Тесакова, депутат по Дзержинскому избирательному округу № 23 и Павел Бочарников, депутат Слободского избирательного округа № 28, на встрече с местными жителями объявили об объединении сил. На встрече местные жители (около 40 человек) подписали тезисы коллективного обращения для рассмотрения на внеочередной сессии Мингорсовета с вынесением следующих вопросов: Разрешить проведение массовых мероприятий по заявкам. Разобраться по всем фактам незаконного насилия и неправомерного применения силы и спецсредств против мирного населения Минска. Обеспечить жителей Московского района артезианской водой. Также депутат предложил создавать коллегиальные органы территориального общественного самоуправления.

Объединение депутатов: зачем это надо?





На встрече с местными жителями, которых собралось порядка 40 человек, депутаты Павел Бочарников и Ольга Тесакова объявили об объединении сил. Ольга Тесакова пояснила, что это значит.

— Смысл объединения в том, что два депутата работают вместе, два округа работают вместе по тем вопросам, которые волнуют наш район, наши округа. <…> Это почти депутатская группа, мы дальше продолжаем вместе работать по четко выверенным вопросам, одинаковым, они не разрозненные, мы собираем общую базу по обоим округам и в итоге это будут единые запросы двух депутатов, — объясняет Тесакова.

Тесакова, кстати, продолжает собирать подписи за свой отзыв . Говорит, что минимум их необходимо 50, это количество она уже собрала во время своей первой встречи с местными жителями. На процедуру отзыва депутат выделила себе один месяц. Для этого не только нужно собрать подписи, но и подготовить обоснования отзыва. Пока она не сложила свои полномочия, Тесакова хочет быть полезной для местных жителей.





Люди просили Тесакову не уходить, некоторые выкрикивали это на встрече: «Свои люди везде нужны», но 25-летняя депутат не намерена менять свое решение.

— Я запустила эту процедуру не ради пиара. Мы не за хайп, мы за правду. Есть люди идеалисты, как я, которые так же считают: если я не могу решить важные вопросы, меня не должно там быть. Уйдя из местных советов депутатов, создав такой прецедент, будет больше толка. Если ты чувствуешь неуверенность, ты не должен дожидаться, когда это все закончится, ты должен встать и уйти.

Павел Бочарников же досрочно складывать полномочия депутата не намерен. Спрашивает: «Зачем?».

— Я не вижу смысла в отзыве, если надо работать, если людям нужна помощь. Ведь вопросов много. Если [у нас имеется] 120 обращений, по которым принято 100 положительных решений. Значит, надо идти дальше.





При этом депутат ходит на воскресные митинги.

— Все очень просто: есть определенные нарушения прав граждан, и если милиция нарушает права, значит всеми возможными законными методами я буду доносить информацию, что нарушать закон нельзя, — отвечает на это Бочарников.

Что предложили депутаты и под чем подписались местные жители





На встрече в течение часа жители формулировали основные тезисы обращения для рассмотрения на внеочередной сессии Мингорсовета. В ходе обсуждения звучали предложения вроде «прекратить ездить по городу машинам без номерных знаков», «прекратить беспредел», «про фальсификации на выборах», «запретить Мингорисполкому запрещать митинги».

Один из участников встречи недоволен «Табакерами», он несколько раз предлагал внести в обращение пункт о переносе киосков из Московского района.

— Все «Табакерки» из Московского района убрать на проспект Победителей до Дроздов! — говорил он.













Представитель одного из депутатов пояснила жителям, что «вопросы насилия и выборов на сессии Мингорсовета были отменены». Депутаты также отметили, что многие вопросы в очередной раз «завернут» с формулировкой: «Это не в компетенции Мингорсовета», поэтому нужно формулировать основные тезисы, которые можно обосновать.

В итоге местные жители подписали тезисы к коллективному обращению для рассмотрения на внеочередной сессии Мингорсовета:

Разрешить проведение массовых мероприятий по заявкам. Разобраться по всем фактам незаконного насилия и неправомерного применения силы и спецсредств против мирного населения Минска. Обеспечить жителей Московского района артезианской водой.





На встрече Бочарников также предложил создавать КОТОСы — коллегиальные органы территориального общественного самоуправления. Он сравнил КОТОСы с дворовыми чатами, где люди решают бытовые проблемы своего района.

— Где вы можете предлагать решение своему депутату, где вы можете влиять на любое решение городского совета сами, через своих представителей в этих вопросах. Объединение так и возникает, — заявил депутат.