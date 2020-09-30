Католическая церковь прокомментировала слова главы внешней разведки РФ: «Это - фейк, это - нелепость»

Источник материала: Tut.by

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии и ответственный за СМИ в белорусском католическом епископате епископ Юрий Кособуцкий ответил на сообщения о том, что католическая церковь в Беларуси якобы используется внешними силами в политических целях, говорится на сайте catholic.by .





Во время проповеди в минском кафедральном соборе Пресвятого Имени Марии Юрий Кособуцкий сказал:

— В некоторых СМИ была опубликована информация, которую сообщил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин. Это — фейк, это — нелепость. Он говорил о каких-то провокациях, о том, что Соединенные Штаты Америки, ЦРУ и другие организации пытаются использовать католическую церковь для подрыва государственного строя в нашей стране. Это — нелепость полная, фейковая информация, ложь, ничего общего не имеющая с правдой. <…> Это информация, к которой следует относиться с долей иронии.

Он заверил, что священнослужители вообще не получают никаких инструкций ни от кого — и не только политического характера.

— Возможно, эти заявления как-то связаны с позицией католической церкви. Сегодня католическая церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает людей к солидарности, к единству, к согласию, миру, прощению. Может, таким образом мы препятствуем кому-то в реализации неких сценариев, направленных на раскол в обществе, на кровавое развитие событий. Может, кто-то пытается использовать эту ситуацию, чтобы расколоть людей по признаку вероисповедания, чтобы обвинить нас в том, чего мы всеми силами стремимся избежать, моля Бога о мире и согласии в нашем обществе. Но мы не поддаемся такому «промыванию мозгов» и сохраняем верность заповедям любви, которые оставил нам Христос.

Юрий Кособуцкий сказал, что не видит напряженности в отношениях между католической церковью и прочими конфессиями в Беларуси, прежде всего с Белорусской православной церковью.

— Наоборот, мы видим теперь очень сильную солидарность людей независимо от вероисповедания. Они приходят, спрашивают, могут ли зайти в храм, хоть они не католики. Мы им всегда рады; мы открыты для всех, даже для неверующих. Никакого ухудшения отношений нет: они, наоборот, становятся более открытыми и дружественными, в духе подлинно христианской любви, которая выше всех искусственных разделений.

Напомним, вчера Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России, заявил :

— По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях.

Он отметил, что до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих.