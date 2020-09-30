Вчера в Лебяжьем был разгон и задержания. Из милицейской машины распылили газ

Источник материала: Tut.by

В минском микрорайоне Лебяжий вчера были задержания. Силовики разогнали цепь солидарности. Один из милиционеров распылил газ из баллончика, после этого пришлось вызвать скорую помощь для пятилетнего ребенка. TUT.BY разыскал маму девочки и очевидцев.



Фото: из чата микрорайона Лебяжий

Вчера в микрорайоне Лебяжий была уже традиционная дворовая дискотека. После этого сформировалась цепь солидарности. Приехали неизвестные без опознавательных знаков, в гражданской одежде, с бронежилетами и дубинками. Они задержали нескольких человек. Задерживали людей и силовики в оливковой форме.

Очевидцы рассказывают, что подошли к милицейским автомобилям, которые стояли тут же, чтобы выяснить, что за люди задерживали жителей квартала. Тогда произошел еще один инцидент — уезжая, один из милиционеров распылил газ из перцового баллончика, после этого вызывали скорую для ребенка.

Это случилось около 21.00 в парковочном кармане проспекта Победителей, недалеко от дома № 127. Момент с распылением газа тоже попал на видео (в ролике — на 1-й минуте 21-й секунде).

Александра — мама пятилетней девочки, для которой вызывали скорую помощь. Она рассказывает, что случилось.

— Стояли люди, задавали вопросы, почему милиция нас не защищает от неизвестных. Милиционеры были на двух милицейских уазиках. Между двумя их автомобилями была мама с ребенком в коляске. Водитель машины, которая стояла сзади, начал ехать вперед — вероятно, не увидел, что стоит коляска. Люди разозлились, стали кричать: «Куда едешь?». В этот момент милиционер открыл окно и распылил в воздух перцовый газ. Те, кто стоял рядом, — не пострадали. Мой ребенок был с собакой на зеленой зоне, метрах в десяти, даже больше, от машины. Похоже, газ туда принесло ветром. Дочка начала кричать: «Щиплет в глаза, больно!». Люди посоветовали вызвать скорую. Глаз был красный, но, пока скорая приехала, ребенку уже стало лучше. Ее осмотрели, но никакой помощи не понадобилось — отпустили домой. Посоветовали, если вдруг состояние ухудшится, обращаться к офтальмологу.



Фото: из чата микрорайона Лебяжий



Фото: из чата микрорайона Лебяжий

Распыление газа в Лебяжьем подтвердили редакции и другие жители квартала. Среди них — Татьяна, та самая мама ребенка, который находился у милицейской машины.

— В этот момент с коляской была моя мама, пожилой человек. Она маневрировала возле милицейских машин. Все было рядом с тротуаром, в кармане, где паркуются автомобили. Когда милиционер запрыгнул в машину, он рванул вперед. Высунул из окна руку и брызнул из баллончика. Все испугались, что он наедет на коляску. К счастью, с нашим ребенком все в порядке — слава богу, затормозил. Я подбежала к маме и ребенку, скорее стала убирать коляску в сторону.

Еще одна местная жительница, Дарья, — одна из задержанных вчера в Лебяжьем. Девушке известно, что из квартала в РУВД привезли шестерых.

— Мы с мамой и еще одной женщиной даже не успели дойти до цепи солидарности. Показались силовики, люди в оливковой форме. Нас троих задержали. Потом еще на улице Леси Украинки в машину к нам посадили троих жителей микрорайона — мужчин. Всех нас повезли в Фрунзенское РУВД. Еще одного мужчину задерживали, но он оказался нетрезвым — ему просто выписали штраф и отпустили на месте.

В Фрунзенском РУВД маме Дарьи стало плохо. Милиционеры предложили вызвать скорую, но семья отказалась. Тогда и мать и дочку отпустили домой.

— Третью женщину не пустили с нами. Трое мужчин тоже остались в милиции. Их перевезли в Центральное РУВД, а потом в ИВС на Окрестина. Нам сказали, что сегодня, скорее всего, будет суд.

TUT.BY обратился в ГУВД Мингорисполкома, однако комментарий насчет происходившего вчера в Лебяжьем пока не удалось получить.