«Коробки храбрости» подарят детям, которые проходят болезненные процедуры

«Коробки храбрости» – это подарки ребятам, которые проходят болезненные процедуры в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Презентация благотворительной инициативы состоится 1 октября в магазине OZ по адресу: Минск, пр-т Победителей, 3. В поддержку проекта выступят Георгий Колдун и Дмитрий Колдун. Начало мероприятия в 17.30.

Первые «Коробки храбрости» OZ установит магазине в Минске по адресу: пр-т Победителей, 3, а также в собственном офисе. Подарок – например, игрушку, настольную игру, набор для творчества, канцелярские товары или открытку с пожеланиями – можно купить в магазине OZ или принести с собой.

Центр ПОРА будет передавать ребятам «Коробки храбрости», а OZ – ежемесячно направлять в пользу проекта дневную выручку одного из своих магазинов.

Денис Ткачёв, генеральный директор OZ, отметил: «Миссия нашей компании – нести радость. Этот проект «Коробки храбрости» позволит клиентам и сотрудникам OZ делать это вместе – радовать и поддерживать тех, кто в этом нуждается особенно остро, для кого жизненно важны позитивный настрой и уверенность в собственных силах».

Проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве OZ и благотворительного Центра ПОРА в поддержку детям с онкологическими заболеваниями. Присоединиться к инициативе может любой желающий.