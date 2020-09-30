ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Коробки храбрости» подарят детям, которые проходят болезненные процедуры

30.09.2020 14:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

«Коробки храбрости» – это подарки ребятам, которые проходят болезненные процедуры в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Презентация благотворительной инициативы состоится 1 октября в магазине OZ по адресу: Минск, пр-т Победителей, 3. В поддержку проекта выступят Георгий Колдун и Дмитрий Колдун. Начало мероприятия в 17.30.

Первые «Коробки храбрости» OZ установит магазине в Минске по адресу: пр-т Победителей, 3, а также в собственном офисе. Подарок – например, игрушку, настольную игру, набор для творчества, канцелярские товары или открытку с пожеланиями – можно купить в магазине OZ или принести с собой.

Центр ПОРА будет передавать ребятам «Коробки храбрости», а OZ – ежемесячно направлять в пользу проекта дневную выручку одного из своих магазинов.

Денис Ткачёв, генеральный директор OZ, отметил: «Миссия нашей компании – нести радость. Этот проект «Коробки храбрости» позволит клиентам и сотрудникам OZ делать это вместе – радовать и поддерживать тех, кто в этом нуждается особенно остро, для кого жизненно важны позитивный настрой и уверенность в собственных силах».

Проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве OZ и благотворительного Центра ПОРА в поддержку детям с онкологическими заболеваниями. Присоединиться к инициативе может любой желающий.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Коробки храбрости» – это подарки ребятам, которые проходят болезненные процедуры в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Волковыске священник принес цветы к музею. Его судили за участие в несанкционированной акции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика