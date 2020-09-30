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В Волковыске священник принес цветы к музею. Его судили за участие в несанкционированной акции

30.09.2020 14:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Волковыске прошел суд над иереем местного Петропавловского собора (это главный православный храм в городе) Александром Богданом. Священника судили за участие в несанкционированном мероприятии, которое прошло в районном центре 13 сентября. Священнослужителю вынесли предупреждение.


Фото: psmb.ru

Александр Богдан рассказал TUT.BY, что 13 сентября он принес цветы к Волковысскому военно-историческому музею — именно его директором был Константин Шишмаков, которого нашли мертвым 18 августа.

— 13 августа я принес цветы к музею, постоял, тихо помолился про себя и пошел домой. Ко мне подошли люди и предложили проводить до дома. Вот так мы и шли, о чем-то разговаривали. Я не обратил внимания, кто впереди меня идет, кто сзади. Получилось, как мне уже рассказали позже, что мы шли колонной, это все снимали на видео сотрудники милиции. На записи меня опознали и вызвали в РОВД, где составили протокол об участии в несанкционированном мероприятии. Признаюсь, думал, что меня оправдают, потому что ни доказательств, ни какой-либо вины нет. Однако, как сказал судья, есть закон — и он нарушен. Мне было вынесено предупреждение, — рассказал Александр.

Свидетелями выступали двое милиционеров.

В суд священника пришли поддержать местные жители.

Напомним, Константин Шишмаков пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой так и не приехал. По информации, которая была у TUT.BY, смерть Константина не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

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Теги: Гомель
 
 
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В Волковыске прошел суд над иереем местной Петропавловской церкви (это главный православный храм в городе) Александром Богданом.
 
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