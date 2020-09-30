Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Пункт пропуска "Райгардас" (с белорусской стороны - "Привалка") возобновил работу, об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Утром в среду примерно в 10.00 через литовский погранпереход было остановлено движение транспорта по причине отсутствия электричества. Пункт пропуска опять заработал, по информации ГПК, лишь около 13:30.

Напомним, что вот уже больше недели на границе с Литвой, Латвией и Польшей наблюдаются внушительные очереди из грузовиков. По данным на 30 сентября, около пунктов пропуска со странами ЕС стоит порядка 400 машин.

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