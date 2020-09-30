|
ГПК: Движение через погранпереход "Райгардас" восстановлено
30.09.2020 14:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен - Sputnik. Пункт пропуска "Райгардас" (с белорусской стороны - "Привалка") возобновил работу, об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik / Инна Гришук
Утром в среду примерно в 10.00 через литовский погранпереход было остановлено движение транспорта по причине отсутствия электричества. Пункт пропуска опять заработал, по информации ГПК, лишь около 13:30.
Напомним, что вот уже больше недели на границе с Литвой, Латвией и Польшей наблюдаются внушительные очереди из грузовиков. По данным на 30 сентября, около пунктов пропуска со странами ЕС стоит порядка 400 машин.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более трех часов литовский пункт пропуска был закрыт из-за отсутствия электроэнергии, сейчас он восстановил работу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)