В Гомеле после суда за акцию отпустили женщину, детей которой накануне забрали в приют. Они уже с ней

Источник материала: Tut.by

В Гомеле осудили и приговорили к штрафу в 12 базовых Наталью Снежкову. Ранее ее с мужем после участия в воскресной акции протеста забрали в ИВС, а двоих несовершеннолетних детей отправили в приют . Теперь дети с мамой, они чувствуют себя нормально.





Наталья благодарит всех неравнодушных людей за помощь и поддержку.

У Германа и Натальи Снежковых пятеро детей: трое уже взрослых, а двое несовершеннолетние — 13 и 11 лет. В воскресенье, 27 сентября, Наталья с мужем и 20-летней дочерью вышли на акцию протеста. Вечером в их дом пришли милиционеры и сообщили, что за участие в несанкционированном массовом мероприятии в отношении них ведется административный процесс. Мужа тут же увезли — и следующим утром суд осудил его на 14 суток. В этот же день составили протокол и на Наталью — и вечером во вторник, после обыска в доме, ее забрали в ИВС.

По словам женщины, по ее сведениям, в отношении мужа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК — за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

— Как сказали мне сотрудники [правоохранительных органов], эта статья будет применена ко всем, кто был в первых рядах и кого смогли идентифицировать, — поясняла Наталья.



Наталья с мужем Германом (бородатый мужчина на переднем плане) на воскресной акции протеста. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В УВД в среду TUT.BY подтвердили, что семейную пару действительно привлекли за участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое они посетили в прошлое воскресенье.

— Милиция неоднократно предупреждала собравшихся о том, что их действия незаконны. Но те не отреагировали должным образом и, используя силовое сопротивление, прошли через милицейское оцепление, которое стояло на ул. Советской, 42. В целях пресечения открытого столкновения с органами правопорядка при попытке протестующих повторно прорвать оцепление сотрудники ОМОНа были вынуждены применить светошумовые заряды, произведя выстрелы вверх, и перцовый газ, — прокомментировали в УВД.

Здесь уточнили, что по факту сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, сопряженного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Уже установлен ряд подозреваемых, ведется работа по выявлению всех участников инцидента.

Напомним, 27 сентября Гомеле состоялся очередной мирный марш протеста. Силовики действовали жестко : применили слезоточивый газ и светошумовые ракетницы.