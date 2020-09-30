«Никто не заслуживает таких испытаний». Родные и друзья рассказывают об арестованных сотрудниках PandaDoc

Источник материала: Tut.by

В начале сентября были арестованы четыре сотрудника IT-компании PandaDoc, их обвиняют в мошенничестве. По словам защиты, фигуранты вину не признают. В компании считают, что обвинение не соответствует действительности, открывают офис в Украине, куда уже переехало 60 сотрудников. Близкие рассказали TUT.BY о своих арестованных друзьях и родных.





Скоро будет месяц, как четыре сотрудника PandaDoc находятся в следственном изоляторе, это главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап. Недавно удалось разблокировать счета компании, что позволило выплатить зарплату более чем 200 сотрудникам.

11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209 УК), хотя изначально речь об уголовном деле по факту хищения из бюджета 107 тысяч рублей (ч. 4 ст. 210 УК). Адвокат Антон Гашинский, который представляет PandaDoc, говорит, что невиновность сотрудников подтверждается юридической экспертизой авторитетной компании «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел». Дело расследуют в Центральном аппарате Следственного комитета.



Микита Микадо Источник: PandaDoc Minsk / Facebook

В PandaDoc уверены, что это репрессии, которые проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей — Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях, в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые уволились из правоохранительных органов. Однако из-за ареста сотрудников он принял решение прекратить проект. В дальнейшем инициативу поддержки силовиков продолжит фонд солидарности BYSOL.

— После публичного заявления Микиты о прекращении программы по поддержанию уволившихся силовиков компания выступила с просьбой разрешить провести операции — хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду и так далее. Следственный комитет пошел навстречу — дал разрешение провести такие выплаты, — рассказал адвокат Антон Гашинский. — После этого компания обратилась с ходатайством перед Следственным комитетом о том, что она готова положить на депозит СК денежные средства, эквивалентные сумме причиненного ущерба, в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда. Следственный комитет это ходатайство удовлетворил, и компания перечислила денежную сумму на депозит. После этого PandaDoc заявила ходатайство о снятии ареста со счета, и это ходатайство было удовлетворено, арест уже снят.

Антон Гашинский также подчеркивает, что в приоритете у компании находятся именно задержанные сотрудники.

— У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся, но удастся спасти ребят.

Мы поговорили с друзьями и родными задержанных сотрудников.

Дмитрий Рабцевич. «Перфекционист по жизни, законопослушный гражданин»

— Я до сих пор помню первое интервью с Димой у нас в офисе, — говорит про директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича сооснователь компании Сергей Борисюк. — Он был одет в брюки и рубашку и выглядел очень презентабельно. Дима построил великолепную карьеру в EY (компания является международным лидером в области аудита — Прим. TUT.BY), занимался аудиторскими проверками многих бизнесов и имеет феноменальные знания и по законодательству, и по ведению бизнеса. Я помню спросил его: «Дима, а почему тебе хочется перейти в IT-компанию?» Он ответил: «За IT — будущее». Думаю, он ни секунды не пожалел с тех пор, и знаю, что ему нравилась работа, он подходил к ней очень серьезно и ответственно. Дима — профессионал очень высокого уровня. После перехода в PandaDoc Диму я видел только в кроссовках.



Дмитрий Рабцевич Фото: из личного архива

— В нашей жизни начался самый настоящий кошмар, когда моего любимого и самого родного человека забрали из дома, и больше я его не видела, — говорит супруга Дмитрия Катерина. — Дима — самый порядочный, правильный, законопослушный гражданин. Сейчас его невиновного держат под стражей, обвиняя в том, чего он не совершал. Более трудолюбивого и ответственного человека я не встречала. Он любит свою работу. Я не раз наблюдала, что он готов работать с утра до ночи на благо своей компании. Дима — перфекционист по жизни, он всегда стремится сделать все лучше. Самая большая ценность для него — семья и друзья. Три месяца назад у Димы появилось самое большое счастье в жизни — сын. Дима — самый лучший отец в мире. Сейчас нам с малышом нереально тяжело без папы. И мы очень сильно ждем его скорейшего возвращения домой.

Виктор Кувшинов. «В СИЗО помогает и поддерживает других ребят»

— Витя был успешен во всем — он занимался performance marketing, двигал бизнес, строил продукты, а в последнее время растил очень сильных людей и команды, — говорит про менеджера по продукту Виктора Кувшинова сооснователь компании Сергей Борисюк. — Витя — квинтэссенция честности, четкости, рассудительности и аналитичности. Я всегда учился у него тому, как он относится к своей семье и сыну. Я мало встречал людей, которые настолько инвестируют себя в общение с детьми и занимаются ими.



Виктор Кувшинов с супругой Фото: из личного архива

— Если честно, только сейчас, когда муж уже три недели находится под арестом, я многое переосмыслила и по-другому посмотрела и на достоинства мужа, и на его недостатки, — говорит супруга Виктора Александра Дикан. Вместе с сыном они были вынуждены временно уехать из Беларуси. — Если раньше я с душой отличницы немного расстраивалась, когда Витя мне мог сделать замечание по поводу того, что я не убрала обувь в шкаф, кинула кружку на столе и вообще-то развела капитальный беспорядок. То теперь мне так не хватает рядом моего хозяйственного мужа, у которого все под контролем, идеально покошена трава, все яблоки собираются с газона моментально, и в доме царит чистота и уют. Я даже в письме ему писала: «Вот убрали с Родей яблочки, думая, что ты оценишь». Я знаю, насколько муж обожает наш дом, как ему приятно ухаживать за садом, жарить шашлыки во дворе. Мне так грустно, что он не видит, как второй раз зацвели розы. Но что поделаешь. Теперь и я не знаю, когда в следующий раз увижу, как цветет наша магнолия.

Витя меня покорил своим тонким чувством юмора, умом и смелостью. Обожаю, когда он шутит и иронизирует. Ну, а если у него настроение порассуждать, то там я сразу всем говорю: садитесь, доставайте блокноты и ручки — сейчас будет столько ценных мыслей, что надо все записывать. «Если вы чего-то не знаете, обратитесь к Вите — он вам подскажет», — эту фразу знают все мои подружки. У него на любой вопрос всегда готов ответ, причем очень четкий и понятный. Я знаю, что там, в СИЗО, он помогает, наставляет и поддерживает других ребят, вновь прибывших. Я рада и горжусь, что у меня такой муж: с большим сердцем, острым умом, обожающий свою семью и дом, который сделает все возможное, чтобы нам было хорошо. На таких людей государство должно молиться, приходить и просить совета, как им лучше вести дела, а не сажать в тюрьму.

— Я познакомился с Витей в 2013 году, он был одним из тех, кто создавал компанию, его профессионализм и личные качества заложили особую атмосферу, которой отличается PandaDoc, — говорит developer Александр Баранов. — Витя всегда поражал своей эрудированностью во многих сферах и умением никогда не унывать, несмотря на трудности, ошибки и неудачи. Витя очень сильный и стойкий человек, и я уверен, что даже из этой ужасной ситуации он выйдет, не потеряв свое отличное чувство юмора, и мы скоро пять будем работать вместе и делать этот мир еще немного лучше.

Юлия Шардыко. «Могла работать с 8 утра до 8 вечера, а потом еще бежать на курсы»

— У Юли типаж жизнерадостного педанта, не такой, которому всегда что-то не нравится и который что-то ищет и колупает, а который делает дела с улыбкой и удовольствием, — говорит про бухгалтера Юлию Шардыко сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк.- Ее производительности можно позавидовать. Она очень быстро разобралась с внутренней системой, настроила ее, стала помогать глобально и быстро получила продвижение по карьерной лестнице. А еще Юля очень жизнерадостный человек, который очень любит свою семью и всех вокруг. Помню, как она очень быстро нашла общий язык с моей 5-летней дочкой, и та не отходила он нее весь вечер.



Юлия Шардыко (справа) Фото: из личного архива

— Юля постоянно занимается самообразованием и повышением квалификации, даже не представляю, когда она все успевает, будто у нее в сутках 30 часов, — говорит про Юлию ее коллега Елена. — Главная ценность в ее жизни — семья, о которой она постоянно думает. Очень горько представлять, как ей тяжело находиться на расстоянии от близких. Я иногда приводила свою собаку в офис, и Юле было проще выпить противоаллергенные таблетки и поиграть с ней, чем поругать меня за это. Мы все очень ждем ее дома.

— Юля — трудоголик, она могла работать с 8 утра до 8 вечера, а потом еще бежать на курсы, — говорит подруга Ольга Романовская. — До PandaDoc она была главным бухгалтером в крупной международной компании, которая занимает высокие рейтинги в сфере консалтинга. В PandaDoc она наладила все процессы в компании, это высоко ценили. В последнее время Юля планировала пойти преподавать в университет, ей хотелось делиться своими знаниями со студентами. Сейчас смотрю на наши последние фото, очень больно, что Юле приходится проходить через такие испытания.

Владислав Михолап. «Вырастил офис до 240 человек за очень короткое время»

— Я нанял Влада в минский офис, когда нас было человек 30, — вспоминает про HR Владислава Михолапа Сергей Борисюк. — Я три раза приглашал его в ресторан, чтоб уговорить перейти к нам. У Влада есть уникальная комбинация несовместимых качеств — математического подхода и хорошего понимания людей. Недаром Влад построил прекрасную команду и вырастил минский офис до 240 человек за очень короткое время. У нас работают потрясающие люди, и во многом это его заслуга. Мне всегда интересно давать Владу обратную связь. Он очень сосредоточен и внимательно слушает. А в конце всегда кивает и говорит: «Принято». И я знаю, действительно принято.



Владислав Михолап Фото: из личного архива

— Влад из семьи военных, с детства знает о том, что такое дисциплина и уважение, — говорит его девушка Дарья. — Он соблюдает личные границы, уважает свободу другого человека, обладает высоким уровнем эмпатии. Все эти качества позволили ему построить успешную карьеру, стать настоящим профессионалом. Всеми успехами в своей жизни он может по праву гордиться. Он достиг всего благодаря своему трудолюбию, упорству и уверенности в своих силах. Влад трудоголик, работает в каждом нашем отпуске. Хотя чем бы он не занимался, для меня просто приятно быть с ним рядом. Слушать его долгие размышления, смеяться над остроумными шутками и знать, что этот двухметровый человек приносит спокойствие и гармонию. Влад, я очень жду тебя домой.

— Влад из тех, кто уверен, что правила существуют для того, чтобы их соблюдать, — говорят друзья Влада Максим и Екатерина Калиш. — И как часто в жизни бывает, подобное притягивает подобное, именно поэтому все сотрудники компании Panda Doc, которых принимал на работу Влад, а сейчас их около 240 человек, отражают и его внутренние стандарты порядочности и честности. Никто не заслуживает таких испытаний, а Влад особенно. Но все дается по силам, и он со всем точно справится. Сейчас мы знаем, что он еще волевой, невероятно сильный, рассудительный человек. После всех событий мы не просто друзья, мы семья. Если бы можно было поручиться, то мы и многие наши общие друзья готовы это сделать в любую минуту — все знают Влада только с положительной стороны.

29 сентября стало известно, что PandaDoc открывает компанию в Украине, уже переехали 60 человек.

— Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов. Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов, — рассказал сооснователь PandaDoc Микита Микадо в интервью dou.ua. — У Украины есть несколько плюсов. Первое — это местный рынок талантов. Второе — то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать. И четвертое — налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси. Для любого международного бизнеса лучше иметь прозрачные условия его ведения, чтобы все было четко, честно и понятно. Ту систему, которая стандартная в Украине, мы и будем использовать.