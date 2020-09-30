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У карьера на Горецкого активно работают самосвалы. Объясняем, что там происходит
30.09.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У карьера на Горецкого работают грузовики — засыпают водоем, перевозят землю. Что происходит? Такие вопросы задают минчане. Отвечаем: там собираются строить ланшафтный парк.
Карьер на улице Горецкого, затопленный водой, будут благоустраивать. В границах улиц Шаранговича — Пономаренко — Ельских — Горецкого появится парк, осенью 2019 года было
На холмах появится тематический детский парк и площадки для занятия экстремальными видами спорта. Сам карьерный водоем благоустроят: и акваторию, и береговую линию. Главный вход в парк будет в северной части, со стороны улиц Шаранговича и Пономаренко.
Самосвалы за «Гиппо» на Горецкого появились еще в августе. Тогда первый замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей подтвердил агентству «Минск-Новости», что это связано с созданием парка.
В водоеме в карьере на Горецкого периодически
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У карьера на Горецкого работают грузовики - засыпают водоем, перевозят землю. Там собрались что-то строить? Такие вопросы задают минчане. Отвечаем: там собираются...
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