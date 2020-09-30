У карьера на Горецкого активно работают самосвалы. Объясняем, что там происходит

Источник материала: Tut.by

У карьера на Горецкого работают грузовики — засыпают водоем, перевозят землю. Что происходит? Такие вопросы задают минчане. Отвечаем: там собираются строить ланшафтный парк.





Карьер на улице Горецкого, затопленный водой, будут благоустраивать. В границах улиц Шаранговича — Пономаренко — Ельских — Горецкого появится парк, осенью 2019 года было общественное обсуждени е проекта.

На холмах появится тематический детский парк и площадки для занятия экстремальными видами спорта. Сам карьерный водоем благоустроят: и акваторию, и береговую линию. Главный вход в парк будет в северной части, со стороны улиц Шаранговича и Пономаренко.













Самосвалы за «Гиппо» на Горецкого появились еще в августе. Тогда первый замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей подтвердил агентству «Минск-Новости», что это связано с созданием парка.

В водоеме в карьере на Горецкого периодически тонули люди . В 2018 году в течение двух суток утонули двое минчан. Купаться там запрещено, даже стоят таблички, но люди все равно приходят поплавать.







