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У карьера на Горецкого активно работают самосвалы. Объясняем, что там происходит

30.09.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У карьера на Горецкого работают грузовики — засыпают водоем, перевозят землю. Что происходит? Такие вопросы задают минчане. Отвечаем: там собираются строить ланшафтный парк.


Карьер на улице Горецкого, затопленный водой, будут благоустраивать. В границах улиц Шаранговича — Пономаренко — Ельских — Горецкого появится парк, осенью 2019 года было общественное обсуждение проекта.

На холмах появится тематический детский парк и площадки для занятия экстремальными видами спорта. Сам карьерный водоем благоустроят: и акваторию, и береговую линию. Главный вход в парк будет в северной части, со стороны улиц Шаранговича и Пономаренко.




Самосвалы за «Гиппо» на Горецкого появились еще в августе. Тогда первый замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей подтвердил агентству «Минск-Новости», что это связано с созданием парка.

В водоеме в карьере на Горецкого периодически тонули люди. В 2018 году в течение двух суток утонули двое минчан. Купаться там запрещено, даже стоят таблички, но люди все равно приходят поплавать.



 
Теги: Минск
 
 
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У карьера на Горецкого работают грузовики - засыпают водоем, перевозят землю. Там собрались что-то строить? Такие вопросы задают минчане. Отвечаем: там собираются...
 
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