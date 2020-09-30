Семье минчан разбили окно, в котором висел БЧБ-флаг. Рассказываем, что случилось

Источник материала: Tut.by

Утром в среду, 30 сентября, минчанка Дарья Дудина и ее муж Владислав Иванский вышли из дома с ребенком, чтобы сходить в поликлинику. С 8.20 до 9.00 в квартире никого не было. Вернувшись, семья обнаружила разбитое окно. Это может быть связано с флагом, который висит на балконе.







Семья живет на улице Щорса, 4а, их квартира — на втором этаже.

Около семи утра стекла балкона были целыми, семья ушла в поликлинику где-то в 8.20.

— Когда вернулись, обнаружили пробитое стекло. Я даже испугалась: дырка была такая ровная-ровная, будто от снайперской пули. Диаметр — сантиметра три — четыре. У меня на балконе еще зеркало висело, даже до него достало.



Фото предоставлено Дарьей

Дарья сразу же позвонила в милицию, приехали два сотрудника.

— Я ничего не трогала. Если прилетела действительно пуля, то это, по-моему, покушение на жизнь человека, — поясняет женщина. — То же самое я объяснила милиции. В ответ они предложили мне самой поискать предмет, который пробил стекло, и приложить к делу, когда найду. Но я же не криминалист. Более того, у меня муж раньше работал криминалистом, и я знаю, что это сложная процедура.

В итоге Дарья написала заявление и нашла в детских игрушках на балконе камень. Судя по всему, разбили окно именно им.

— Камень был в побелке. Похоже, летел мощно — так, что еще и о стенку хорошенько ударился.



Сюда прилетел тот самый камень. Фото предоставлено Дарьей

Семья надеется найти хулиганов: на доме стоит несколько камер. Однако изымать записи сотрудники милиции не стали.

— Милиционеры сказали посмотреть записи самостоятельно и, «если найдем что-то интересное», предоставить им видеоматериалы на флешке. В общем, предложили нам лично заняться экспертизой, — вздыхает Дарья. — Но интересно, что про висящие у нас флаг и герб ничего не сказали.

Супруги уже получили записи с камер — планируют вечером посмотреть их на большом мониторе дома. Стекло милиционеры разрешили поменять — чтобы установить личность хулигана, окно им не нужно.

— Но соседи уже предложили финансовую помощь. Помогать друг другу уже стало традицией Грушевки. Сказали: «Ну, вы ж за нас всех пострадали, на передовой», — смеется Дарья.

Дарья отмечает, что соседи в доме очень активные. Однажды вместе вывешивали большой БЧБ-флаг, потом какие-то люди с другими политическими взглядами вызвали силовиков — те приехали и сняли полотно.

Женщина предполагает: разбив окно, кто-то мог пытаться высказать свое мнение по поводу символики на балконе квартиры.

— К тому же у нас вечером включается иллюминация — видимо, кого-то это раздражало, — предполагает минчанка. — Люди разные есть: кто-то решает вопросы таким способом. Но я никого не обвиняю. Мы настроены достаточно спокойно.

Похожий случай на днях произошел в микрорайоне Лебяжий, писал Onliner . Минчанин повесил на окно БЧБ-флаг и через два дня стекло разбили неизвестные. Мужчина тоже написал заявление в милицию и снял записи с камер видеонаблюдения. Но никого, кто кидал бы камни, на них не обнаружил.

Журналисты отмечали, что в тот день — 22 сентября — это было не единственное разбитое окно в Минске.