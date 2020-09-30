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В Могилеве заведующую ювелирным магазином подозревают в краже денег для игры на бирже
30.09.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за хищение в крупном размере возбудили в отношении 41-летней заведующей ювелирным магазином в Могилеве,
По данным следствия, 41-летняя могилевчанка вложила свои деньги в игру на бирже. В мае 2020 года она решила обналичить денежные средства, но представитель биржевой платформы сказал, что нужно заплатить подоходный налог. Деньги на оплату налога заведующая в течение месяца брала из кассы и сейфа ювелирного магазина и отправляла их безналичным переводом в адрес физических лиц иностранных государств.
Обналичить полученную на биржевой платформе прибыль могилевчанке так и не удалось. При этом из магазина она украла более 40 тыс. рублей.
Женщина раскаялась и полностью возместила причиненный ущерб.
Тех людей, которым женщина переводила деньги, еще ищут.
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Следователи говорят, что женщина украла более 40 тысяч рублей.
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