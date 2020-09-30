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В Могилеве заведующую ювелирным магазином подозревают в краже денег для игры на бирже

30.09.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за хищение в крупном размере возбудили в отношении 41-летней заведующей ювелирным магазином в Могилеве, сообщает СК. Женщину подозревают в том, что она украла из кассы более 40 тысяч рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным следствия, 41-летняя могилевчанка вложила свои деньги в игру на бирже. В мае 2020 года она решила обналичить денежные средства, но представитель биржевой платформы сказал, что нужно заплатить подоходный налог. Деньги на оплату налога заведующая в течение месяца брала из кассы и сейфа ювелирного магазина и отправляла их безналичным переводом в адрес физических лиц иностранных государств.

Обналичить полученную на биржевой платформе прибыль могилевчанке так и не удалось. При этом из магазина она украла более 40 тыс. рублей.

Женщина раскаялась и полностью возместила причиненный ущерб.

Тех людей, которым женщина переводила деньги, еще ищут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Следователи говорят, что женщина украла более 40 тысяч рублей.
 
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