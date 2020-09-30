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Главред TUT.BY рассказала, для чего портал лишают статуса СМИ

30.09.2020 16:45 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова заявила, что в Беларуси идет зачистка информационного пространства.

Золотова, комментируя решение Министерства информации о лишении крупнейшего в стране информационного портала статуса СМИ отметила, что ведомство и власти страны в целом последовательно зачищают информационное поле Беларуси, так или иначе воздействуя на независимые средства массовой информации.

«В отношении TUT.BY выбрали не ограничение доступа к самому ресурсу, а ограничение доступа журналистов к местам, откуда они могут передавать информацию. Это то же самое, что случилось с аккредитацией иностранных журналистов и журналистов, которые работают на иностранные медиа. Самая большая угроза состоит в том, что наши журналисты теперь не смогут выходить «в поле» и спокойно работать на акциях протеста. То есть они могут восприниматься людьми в оливковой форме и балаклавах как участники акции протеста. Соответственно — суды, сутки и так далее. Мы не будем рисковать в этой ситуации и отправлять журналистов «в поле» без какого-либо статуса. Собственно, на это и было рассчитано решение о приостановлении», - полагает главред.

Золотова отметила, что TUT.BY планирует обжаловать вынесенное решение.

Напомним, что накануне Министерство информации приняло решение лишить крупнейший информационный портал Беларуси статуса СМИ уже с 1 октября.

 

 
 
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Главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова заявила, что в Беларуси идет зачистка информационного пространства.
 
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