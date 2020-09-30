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В Минске из-за электронного письма о бомбе эвакуировали гимназию № 17

30.09.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одну из столичных школ поступило электронное сообщение о минировании, которое оказалось ложным. Об этом рассказала пресс-служба МВД Беларуси. Читатели TUT.BY сообщают, что речь идет о гимназии № 17.


Фото предоставлено читателем

Как сообщило МВД, на электронную почту учреждения образования пришло письмо, где говорилось, что на территории учебного заведения заложено взрывное устройство.

Из школы эвакуировали около 300 человек, однако приехавшие сотрудники МВД, обследовав территорию, бомбу не обнаружили. Сейчас устанавливают отправителя электронного письма.

Читатели TUT.BY сообщили, что эвакуация проходила в столичной гимназии № 17. Сюда прибыли сотрудники саперно-пиротехнической службы внутренних войск.


Фото предоставлено читателем

По информации учащихся, директор гимназии говорила им, что тревога учебная.

В середине сентября Минска видели саперов. Милиция: было сообщение о «минировании»">появилась информация о минировании районных администраций города Минска — туда выезжали саперы. Однако после проверки сигнал также оказался ложным.

 
Теги: Минск
 
 
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В одну из столичных школ поступило электронное сообщение о минировании, которое оказалось ложным, о чем рассказала пресс-служба МВД Беларуси. Читатели TUT.BY...
 
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