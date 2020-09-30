Получила первый выговор, попала в милицию. Как дела у смелой активистки с «Нафтана» Ольги Бритиковой

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке 27 сентября в милицию забрали более 30 человек, которые шли по центру города. Среди задержанных была и начальник отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольга Бритикова. Напомним, в августе она озвучила требования заводчан властям на встрече с главой КГК Иваном Тертелем. Ольга Бритикова рассказала TUT.BY, что происходило в городе в минувшее воскресенье и как у нее дела после августовских событий.



Фото: соцсети

— По состоянию на 18.15 воскресенья для разбирательства в Новополоцкий ГОВД доставили более 30 человек, — сообщили порталу gorod214.by в местной милиции. Большую часть людей позже отпустили.

Ольга Бритикова рассказывает, как разворачивались события в центре Новополоцка 27 сентября:

— Группа людей шла по городу. Мы перешли дорогу, прошли 20 метров от светофора. Вдруг подъехали три милицейские машины. Из них вышли люди в балаклавах. Окружили нас и предложили «мирно проследовать в ГОВД» — для профилактической беседы. Мы объяснили, что гуляем и ничего не нарушаем. Они настаивали. Мы взяли друг друга за руки. Тогда к людям в балаклавах на подмогу приехали сотрудники в пятнистой форме, касках и шлемах. Горожане решили, что нам могут предъявить сопротивление милиции, и согласились поехать в ГОВД.

По словам Ольги, в отдел милиции привезли не менее 20 человек.

— В ГОВД нас досмотрели. У некоторых девушек почему-то забрали телефоны. Посадили в учебный класс. Потом по одному приглашали для беседы. Лично я подписывала документ, который называется «объяснение». Милицию интересовало, почему я находилась в городе в такое-то время. Мы пробыли в ГОВД три часа. Потом нас отпустили. Насколько мне известно, протоколов не составляли. По крайней мере, без составления протоколов отпустили меня и тех, с кем я успела познакомиться. Мне кажется, нас просто убрали с главной улицы города.

Ольга Бритикова говорит, что ее удивляет отношение «людей в форме к гуляющим горожанам»:

— Я не принимаю участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Но как свободный человек в выходной день, в хорошую погоду, я могу выйти в город. И могу гулять по нему в любую сторону. Если при этом я встречаю людей, которые идут со мной в одном направлении, никакой закон я не нарушаю. Я не слышала, чтобы в Новополоцке ввели запрет на прогулки по центральной улице. Но мы сталкиваемся с каким-то паническим страхом людей в форме по отношению к гуляющим людям. Такая ситуация, например, была и 20 сентября, когда к нам на игру с «Нафтаном» приезжали легендарные «Крумкачы». После матча болельщиков сопровождала милиция . А позже, насколько я знаю, два человека получили штрафы за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».



Ольга Бритикова

Ольга Бритикова работает на заводе «Нафтан» с февраля 2004 года. За 16 лет она впервые получила дисциплинарное взыскание.

— Мне и Александру Соколову — еще одному члену инициативной группы по с бору подписей заводчан под открытым обращением к народу Беларуси — объявили дисциплинарное взыскание: в виде выговора и лишения премий. Выговор — за прогул 20 августа: в тот день мы считали подписи «нафтановцев». Процедуру подсчета подписей оговорили на совещании профкома (тогда мы еще являлись членами «Белхимпрофсоюза»). Там назначили время подсчета голосов — с 9 часов утра 20 августа, и состав счетной комиссии. Решили также, что нам подпишут увольнительные записки, которые позволяют отсутствовать на рабочем месте. Заместитель гендиректора ОАО «Нафтан» по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей Евтушик пообещал, что подпишет нам их.

Однако в итоге руководство не подписало Бритиковой и Соколову увольнительные записки.

С 12 сентября Ольга Бритикова в отпуске.

— Это плановый отпуск. На работу я выйду 5 октября… Я вижу, что сейчас происходит с людьми, которые публично выразили свою гражданскую позицию. Например, вышли из «Белхимпрофсоюза» и вступили в Белорусский независимый профсоюз. Каждый из нас, наверное, будет наказан не за гражданскую позицию, не за членство в БНП. Мы все столкнемся с предвзятым отношением. Вариантов — множество. Неприятности можно же устроить любому,. Давлению мы подвергаемся, однако напрямую привязать его к активной гражданской позицию или членству в БНП сложно. Но фраза «Вы же все понимаете» звучит.