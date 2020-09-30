|
Получила первый выговор, попала в милицию. Как дела у смелой активистки с «Нафтана» Ольги Бритиковой
30.09.2020 17:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке 27 сентября в милицию забрали более 30 человек, которые шли по центру города. Среди задержанных была и начальник отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольга Бритикова. Напомним, в августе она
— По состоянию на 18.15 воскресенья для разбирательства в Новополоцкий ГОВД доставили более 30 человек, —
Ольга Бритикова рассказывает, как разворачивались события в центре Новополоцка 27 сентября:
— Группа людей шла по городу. Мы перешли дорогу, прошли 20 метров от светофора. Вдруг подъехали три милицейские машины. Из них вышли люди в балаклавах. Окружили нас и предложили «мирно проследовать в ГОВД» — для профилактической беседы. Мы объяснили, что гуляем и ничего не нарушаем. Они настаивали. Мы взяли друг друга за руки. Тогда к людям в балаклавах на подмогу приехали сотрудники в пятнистой форме, касках и шлемах. Горожане решили, что нам могут предъявить сопротивление милиции, и согласились поехать в ГОВД.
По словам Ольги, в отдел милиции привезли не менее 20 человек.
— В ГОВД нас досмотрели. У некоторых девушек почему-то забрали телефоны. Посадили в учебный класс. Потом по одному приглашали для беседы. Лично я подписывала документ, который называется «объяснение». Милицию интересовало, почему я находилась в городе в такое-то время. Мы пробыли в ГОВД три часа. Потом нас отпустили. Насколько мне известно, протоколов не составляли. По крайней мере, без составления протоколов отпустили меня и тех, с кем я успела познакомиться. Мне кажется, нас просто убрали с главной улицы города.
Ольга Бритикова говорит, что ее удивляет отношение «людей в форме к гуляющим горожанам»:
— Я не принимаю участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Но как свободный человек в выходной день, в хорошую погоду, я могу выйти в город. И могу гулять по нему в любую сторону. Если при этом я встречаю людей, которые идут со мной в одном направлении, никакой закон я не нарушаю. Я не слышала, чтобы в Новополоцке ввели запрет на прогулки по центральной улице. Но мы сталкиваемся с каким-то паническим страхом людей в форме по отношению к гуляющим людям. Такая ситуация, например, была и 20 сентября, когда к нам на игру с «Нафтаном» приезжали легендарные «Крумкачы». После матча болельщиков
Ольга Бритикова работает на заводе «Нафтан» с февраля 2004 года. За 16 лет она впервые получила дисциплинарное взыскание.
— Мне и Александру Соколову — еще одному члену инициативной группы по с
Однако в итоге руководство не подписало Бритиковой и Соколову увольнительные записки.
С 12 сентября Ольга Бритикова в отпуске.
— Это плановый отпуск. На работу я выйду 5 октября… Я вижу, что сейчас происходит с людьми, которые публично выразили свою гражданскую позицию. Например, вышли из «Белхимпрофсоюза» и вступили в Белорусский независимый профсоюз. Каждый из нас, наверное, будет наказан не за гражданскую позицию, не за членство в БНП. Мы все столкнемся с предвзятым отношением. Вариантов — множество. Неприятности можно же устроить любому,. Давлению мы подвергаемся, однако напрямую привязать его к активной гражданской позицию или членству в БНП сложно. Но фраза «Вы же все понимаете» звучит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получила первый выговор, попала в милицию. Как дела у смелой активистки с «Нафтана» Ольги Бритиковой
В Новополоцке 27 сентября в милицию забрали более 30 человек, которые шли по центру города. Среди задержанных была и начальник отдела реализации нефтепродуктов ОАО...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)