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В столице убрали БЧБ-клумбу. «Зеленстрой» заверил, что цвета тут ни при чем

30.09.2020 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители одного из районов Минска заметили, что сегодня исчезла бело-красно-белая клумба, связав это с ее «неправильной» расцветкой. Представитель «Зеленстроя» пояснил TUT.BY — здесь нет никакой политики.


Фото из Facebook читательницы

Жители заметили, что с клумбы на пересечении улиц Богдановича и Кульман бело-красно-белый узор из растений сегодня убрали рабочие-озеленители. Некоторые местные жители связали это с самой цветовой конфигурацией клумбы. Однако заместитель директора «Зеленстроя» Советского района Минска Дмитрий Гарельский заверил TUT.BY, что работы выполнялись согласно плану.

— Там в соответствии с планами произвели уборку однолетних растений. То есть там немного поменяется сама концепция клумбы: будут использоваться многолетние растения, увеличен ассортимент. На следующий год в принципе мы увеличиваем использование многолетних растений в цветочном оформлении города.

По словам Дмитрия Гарельского, замена никак не связана с цветовым решением клумбы, а подобные работы проводятся периодически.

— Мы никак не привязывались ни к цветовой гамме, ни к рисунку. У нас на этом перекрестке расширится площадь, увеличится количество растений. На Куйбышева у нас тоже многолетние цветники будут расширены, увеличены, созданы новые. На Логойском тракте в прошлом году был цветник совершенно другого формата, а в этом году зубр. Так что ежегодно что-то меняем, — рассказал замдиректора Зеленстроя Советского района.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители одного из районов Минска заметили, что сегодня исчезла бело-красно-белая клумба, связав это с ее «неправильной» расцветкой. Представитель Зеленстроя...
 
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