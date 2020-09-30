В Гродно уволили спасателя: он попал в ИВС, когда 9 августа пришел к школе. Мужчина пошел в суд

Источник материала: Tut.by

Бывший сотрудник МЧС, гродненец Андрей Олиферчик вечером 9 августа пришел вместе со своей женой к избирательному участку № 91 в одной из гродненских школ, чтобы увидеть протокол избирательной комиссии. Туда же приехал ОМОН. В итоге супруги оказались в ИВС на улице Гая. 10 августа в изолятор приехало руководство Андрея. Он говорит, что был вынужден написать рапорт об увольнении. С потерей работы мужчина не согласился и подал гражданский иск в суд о восстановлении его на службе. 30 сентября в суде Ленинского района Гродно проходило предварительное заседание по этому гражданскому делу. Ответчиком выступал Гродненский городской отдел по чрезвычайным ситуациям.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Андрей Олиферчик — прапорщик. Работал командиром отделения в пожарном аварийно-спасательном отряде № 5 на объектах филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Рассказывает, что в МЧС отработал 22 года — и все годы на одном рабочем месте. Мужчина рассказывает, что до окончания пятилетнего контракта он не доработал 24 дня.

— 7 августа я, как обычно, отработал свою смену. Закончил ее в 8.45 утра. Никаких документов в тот день не подписывал и ни с чем меня тогда не знакомили. Однако впоследствии оказалось, что я был уволен по соглашению сторон еще 7 августа. Обходной лист заполнен 6 августа, — рассказывает Андрей. — В воскресенье, 9 августа, в свой выходной, я был около школы № 39 вместе с супругой. Мы пришли посмотреть на протокол избирательной комиссии. Туда приехал ОМОН. Так мы оказались на улице Гая. В итоге получили по 10 базовых величин каждый за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Пока был в ИВС, туда приехало мое руководство. Сказали написать рапорт об увольнении. Он был написан мною — но под давлением и вынужденно, ведь я находился в ИВС, выпустили меня только 10 августа.



Фото: предоставлено героем материала

На предварительном судебном заседании ответчик — ГрОЧС — был не согласен с иском. Он обращал внимание на то, что сотрудник не приходил с жалобой о своем увольнении к вышестоящему руководству, а именно так, согласно Трудовому кодексу, надо действовать в спорных ситуациях, которые возникают между работодателем и сотрудником.

Андрей признается, что не писал жалобу и не опротестовал в досудебном порядке свое увольнение — но это просто по незнанию: мол, он пожарный, а не юрист. Он говорит, что о такой возможности не знал и о ней ему никто не рассказывал.





— В устной беседе мне сказали, что надо подавать в областной суд апелляцию на решение нижестоящего суда по поводу моего административного нарушения, и если все аннулируется — меня снова возьмут на работу. Я поверил. А еще на площади Ленина во время митингов в августе и представители власти, и представители милиции уверяли, что все протоколы за те числа будут аннулированы. Но областной суд решение о моем административном правонарушении не отменил, я так и остался виновен, — рассказывает Андрей.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Судья решил, что гражданское дело рассматривать не будет, однако у Андрея есть возможность опротестовать свое увольнение у вышестоящего руководства, а потом, если начальство решит его не восстанавливать на работе, снова пойти с гражданским иском в суд.

Этим мужчина и собирается заниматься в ближайшее время.

— Кроме штрафа в 10 базовых за «участие в массовом мероприятии» (статья 23.34) надо выплатить 4,5 тысячи рублей за нарушение контракта. Эти деньги мне уже собрала инициатива «Честные люди», за что я всем очень благодарен. Но я все же хочу восстановиться на работе, — говорит Андрей Олиферчик.