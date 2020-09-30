На студента завели уголовное дело за оскорбление командира столичного ОМОНа

Источник материала: Tut.by

В Минске на днях задержали трех студентов, которые «оклеветали командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу». На одного из парней завели уголовное дело, сообщает МВД.

Напомним, вечером 26 сентября в Минске задержали трех студентов — им 18 и 19 лет. Парней подозревают в нанесении оскорбительной надписи на объявлении у подъезда дома, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. МВД опубликовало видео: с задержанными пообщался сам Балаба, а один из парней извинился на камеру.

Теперь стало известно о развитии ситуации.

Против одного из студентов, 19-летнего минчанина, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении представителя власти. Сейчас парень в изоляторе временного содержания.