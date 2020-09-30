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На студента завели уголовное дело за оскорбление командира столичного ОМОНа
30.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на днях задержали трех студентов, которые «оклеветали командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу». На одного из парней завели уголовное дело,
Напомним, вечером 26 сентября в Минске задержали трех студентов — им 18 и 19 лет. Парней подозревают в нанесении оскорбительной надписи на объявлении у подъезда дома, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. МВД опубликовало видео: с задержанными пообщался сам Балаба, а один из парней извинился на камеру.
Теперь стало известно о развитии ситуации.
Против одного из студентов, 19-летнего минчанина, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении представителя власти. Сейчас парень в изоляторе временного содержания.
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Против одного из студентов, 19-летнего минчанина, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении представителя власти. Сейчас парень в изоляторе временного...
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