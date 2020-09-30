Посмотрите, как под Гомелем взорвали старый мост

Источник материала: Tut.by

Сегодня под Гомелем взрывотехники МЧС демонтировали часть аварийного моста через реку Сож. Получилось зрелищно .

Взорвали 559-метровую железобетонную конструкцию с шириной 14,5 метра. В ближайшие дни таким же способом демонтируют оставшиеся части моста.

Напомним, в августе 2018 года было полностью закрыто движение через аварийный мост на трассе М-8/Е95. Он имел ту же конструкцию, что и ранее треснувший мост под Житковичами . В итоге большегрузы и другой транзитный транспорт направлялись через Гомель.

Со строительством новой переправы решили не медлить: в январе начали устанавливать опоры, а в октябре здесь уже перерезали ленточку .