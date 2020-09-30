|
Посмотрите, как под Гомелем взорвали старый мост
30.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня под Гомелем взрывотехники МЧС демонтировали часть аварийного моста через реку Сож. Получилось
Взорвали 559-метровую железобетонную конструкцию с шириной 14,5 метра. В ближайшие дни таким же способом демонтируют оставшиеся части моста.
Напомним, в августе 2018 года было полностью закрыто движение через аварийный мост на трассе М-8/Е95. Он имел ту же конструкцию, что и
Со строительством новой переправы решили не медлить: в январе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получилось зрелищно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)