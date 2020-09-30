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Милиция сообщает, кого задержали на протестах: один нес коктейли Молотова, второй распылил газ

30.09.2020 20:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба МВД сообщает о людях, которых задержали в связи с протестами. У одного нашли коктейли Молотова, с которыми он шел на марш в воскресенье, второй распылил перцовый газ в салоне машины милиции.

Накануне воскресного протестного марша сотрудники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД получили информацию, что 30-летний местный житель намерен блокировать дорожное движение после марша, забросав транспорт коктейлями Молотова. Вечером в воскресенье, 27 сентября, мужчину задержали по пути к местам скопления людей.


Фото: МВД

В рюкзаке у него нашли две стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства — более двух литров жидкостей для приготовления «снарядов».

Минчанин ранее не судим, владеет торговой точкой на одном из столичных рынков. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Материалы проверки передали следователям для правовой оценки.

В МВД сообщают еще об одном задержании в связи с протестными событиями. В среду, 23 сентября, компания молодых людей перекрывала дороги в центре города. После этого мужчины поехали в Серебрянку и продолжили перекрывать движение там.

В какой-то момент 27-летний рабочий фирмы, «немножко выпив и совсем не подумав головой», распылил перцовый газ в салон милицейского авто, где находились сотрудники. После этого мужчина сбежал, но его задержали.

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчину направили в ИВС. Милиция называет этого минчанина «футбольным фанатом, придерживающимся леворадикальных взглядов». Его и еще четырех человек проверяют на причастность к августовским массовым беспорядкам.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба МВД сообщает о людях, которых задержали в связи с протестами. У одного нашли коктейли Молотова, с которыми он шел на марш в воскресенье, второй распылил...
 
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