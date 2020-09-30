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Сезон фонтанов в Минске закрыли специальным шоу на набережной. Смотрите, как это было
01.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 и 29 сентября в Минске отключили фонтаны. Исключение составил фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы — его сезон закрыли сегодня финальным шоу.
Специальная программа у фонтана была 30 сентября вечером. Позже, в соответствии с нормами эксплуатации, комплекс погрузят под воду на холодное время года.
Водный комплекс стал самым крупным и мощным в Беларуси, он представляет собой прямоугольник длиной 90 метров и шириной 16 метров. Водную феерию формируют порядка 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Они также создают различные эффекты вроде бегущей дорожки, веера, лилии, боковых дуг, поворотных и вращающихся струй.
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28 и 29 сентября в Минске отключили фонтаны. Исключение составил фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы - его сезон закрыли торжественно финальным шоу.
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