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Сезон фонтанов в Минске закрыли специальным шоу на набережной. Смотрите, как это было

01.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 и 29 сентября в Минске отключили фонтаны. Исключение составил фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы — его сезон закрыли сегодня финальным шоу.

Специальная программа у фонтана была 30 сентября вечером. Позже, в соответствии с нормами эксплуатации, комплекс погрузят под воду на холодное время года.

Водный комплекс стал самым крупным и мощным в Беларуси, он представляет собой прямоугольник длиной 90 метров и шириной 16 метров. Водную феерию формируют порядка 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Они также создают различные эффекты вроде бегущей дорожки, веера, лилии, боковых дуг, поворотных и вращающихся струй.


Одна из «фишек» комплекса — водный экран. На нем можно транслировать образовательные ролики. Фонтан «поющий»: водные струи взмывают вверх в такт музыке, а подсветка окрашивает их в разные цвета.

Фонтан финансировался Группой Сбербанк, после чего его безвозмездно передали Минску. Конструкция обошлась банку в 2,5 миллиона долларов.

Также в этом году фонтан стал одним из 13 лучших объектов на конкурсе «Лучший строительный продукт года». Конкурс проходит при поддержке Министерства архитектуры и строительства.

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Теги: Минск
 
 
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28 и 29 сентября в Минске отключили фонтаны. Исключение составил фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы - его сезон закрыли торжественно финальным шоу.
 
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