Лукашенко: соцзащита пожилых людей будет важнейшим приоритетом государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов старшего поколения, ветеранов войны и труда с Международным днем пожилых людей, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября.

"Это добрая и светлая дата, когда мы окружаем особой заботой, любовью и вниманием наших пожилых родителей, бабушек и дедушек", - подчеркнул президент.

Лукашенко выразил признательность от имени белорусов старшему поколению.

"Судьба многих из вас сложная, но очень интересная: вы героически прошли военное лихолетье, возрождали республику из руин, а после обретения независимости строили суверенное государство. Ваши трудолюбие, честность и огромный патриотизм стали крепким фундаментом благополучия современной Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава Беларуси отметил, что пожилые люди и сегодня продолжают вносить посильный вклад в развитие общества и остаются активными гражданами, готовыми дать мудрый совет молодому поколению, поделиться уникальными знаниями и опытом.

"Убежден, что и в дальнейшем социальная защита и всесторонняя помощь этой категории населения будет важнейшим приоритетом государственной политики", - заключил Александр Лукашенко.

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