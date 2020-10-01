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Лукашенко: соцзащита пожилых людей будет важнейшим приоритетом государства
01.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов старшего поколения, ветеранов войны и труда с Международным днем пожилых людей, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября.
© Sputnik / Павел Вур
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"Это добрая и светлая дата, когда мы окружаем особой заботой, любовью и вниманием наших пожилых родителей, бабушек и дедушек", - подчеркнул президент.
Лукашенко выразил признательность от имени белорусов старшему поколению.
"Судьба многих из вас сложная, но очень интересная: вы героически прошли военное лихолетье, возрождали республику из руин, а после обретения независимости строили суверенное государство. Ваши трудолюбие, честность и огромный патриотизм стали крепким фундаментом благополучия современной Беларуси", - говорится в поздравлении.
Глава Беларуси отметил, что пожилые люди и сегодня продолжают вносить посильный вклад в развитие общества и остаются активными гражданами, готовыми дать мудрый совет молодому поколению, поделиться уникальными знаниями и опытом.
"Убежден, что и в дальнейшем социальная защита и всесторонняя помощь этой категории населения будет важнейшим приоритетом государственной политики", - заключил Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси отметил, что люди старшего поколения продолжают вносить посильный вклад в развитие общества и остаются активными гражданами, несмотря на...
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