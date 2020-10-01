По Витебску развесили листовки с «обращением губернатора» по ситуации в стране. Власти открестились

Источник материала: Tut.by

В Витебске появились листовки с «обращением к горожанам от имени председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева». Администрация региона заявляет , что это фейк.



Николай Шерстнев. Фото: Игорь Матвеев

— Листовки размещены неизвестными в ночь с 29 на 30 сентября, в частности, на фасадах зданий в Витебске. По этому факту проводится проверка, — сообщает милиция региона.

В областной типографии пояснили, что листовки — не их продукция: «Выходные данные оформлены не в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствует номер, который обычно присваивается каждому заказу при поступлении в типографию, а также некачественное полиграфическое исполнение, непрофессиональная верстка».



В соцсетях обсуждают, что такие листовки появились в Витебске на зданиях, остановках, столбах. Фото: соцсети

Областные власти считают, что целью тех, кто изготовил и распространил эти листовки, является «дискредитация органов власти и управления, подрыв их авторитета, очернение должностных лиц, подрыв деловой репутации государственных организаций».