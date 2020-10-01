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Для скейт-парка в Могилеве все же нашли место. Помните, как ТЦ год пытался подарить его городу?
01.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скейт-парк в Могилеве организовали на берегу Днепра возле городского пляжа. Оборудование это раньше стояло возле торгового центра «Парк Сити», и администрация ТЦ год пыталась подарить его городу — горисполком не знал, что с ним делать. Наконец придумали.
Скейт-парк и воркаут-площадка работали в Могилеве около торгового центра «Парк сити» четыре года — с
Воркаут-площадку установили на территории СШ № 19: учреждение быстро откликнулось на предложение бесплатно получить спортивный объект. А вот со скейт-парком возникли проблемы. Ставить площадку на территории школы не захотели — мол, территория учебного учреждения после окончания занятий закрывается, доступ на нее ограничен. Администрация ТЦ принципиально хотела, чтобы он остался на территории Могилева, а горисполком не знал, что с ним делать.
Прошел год, пока горисполком нашел место для скейт-парка. Причем нашел не сразу. Сначала оборудование хотели установить за Дворцом культуры области возле площадки с мини-гольфом. Потом передумали. И в начале сентября скейт-площадка появилась в парке в Подниколье на берегу Днепра напротив городского пляжа.
К скейт-площадке в Подниколье ведет велодорожка.
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Оборудование бесплатно отдала городу администрация торгового центра «Парк сити», около которого и работала спортивная площадка.
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