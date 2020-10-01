Для скейт-парка в Могилеве все же нашли место. Помните, как ТЦ год пытался подарить его городу?

Источник материала: Tut.by

Скейт-парк в Могилеве организовали на берегу Днепра возле городского пляжа. Оборудование это раньше стояло возле торгового центра «Парк Сити», и администрация ТЦ год пыталась подарить его городу — горисполком не знал, что с ним делать. Наконец придумали.





Скейт-парк и воркаут-площадка работали в Могилеве около торгового центра «Парк сити» четыре года — с сентября 2015 года до ноября 2019-го, когда ее демонтировали . Но искать новых владельцев спортивного оборудования начали в начале лета 2019 года, рассказывал TUT.BY управляющий торговым центром Александр Гедюн. Тогда уже было известно, что около «Парк сити» будут строить отдельно стоящий строительный магазин, а также делать реконструкцию торгового центра с пристройкой.









Воркаут-площадку установили на территории СШ № 19: учреждение быстро откликнулось на предложение бесплатно получить спортивный объект. А вот со скейт-парком возникли проблемы. Ставить площадку на территории школы не захотели — мол, территория учебного учреждения после окончания занятий закрывается, доступ на нее ограничен. Администрация ТЦ принципиально хотела, чтобы он остался на территории Могилева, а горисполком не знал, что с ним делать.

Прошел год, пока горисполком нашел место для скейт-парка. Причем нашел не сразу. Сначала оборудование хотели установить за Дворцом культуры области возле площадки с мини-гольфом. Потом передумали. И в начале сентября скейт-площадка появилась в парке в Подниколье на берегу Днепра напротив городского пляжа.





К скейт-площадке в Подниколье ведет велодорожка.