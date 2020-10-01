ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обстановка опять ухудшается. В Бресте в больницах лежат 223 пациента с пневмониями

01.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На утро 30 сентября в больницах Бреста лежали 223 пациента с пневмониями. Днем ранее было на четыре больше. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации

13 человек — в реанимации, восемь подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

«К сожалению, обстановка, пусть и не катастрофично, но опять ухудшается», — прокомментировал глава горисполкома.

30 сентября главврач города Сергей Кляус подписал приказ об использовании эндокринологического отделения ЦГБ под лечение пневмоний.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эндокринологическое отделение ЦГБ отдано под лечение пневмоний.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сезон фонтанов в Минске закрыли специальным шоу на набережной. Смотрите, как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика