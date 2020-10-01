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Обстановка опять ухудшается. В Бресте в больницах лежат 223 пациента с пневмониями
01.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На утро 30 сентября в больницах Бреста лежали 223 пациента с пневмониями. Днем ранее было на четыре больше. Об этом сообщил в
13 человек — в реанимации, восемь подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
«К сожалению, обстановка, пусть и не катастрофично, но опять ухудшается», — прокомментировал глава горисполкома.
30 сентября главврач города Сергей Кляус подписал приказ об использовании эндокринологического отделения ЦГБ под лечение пневмоний.
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Эндокринологическое отделение ЦГБ отдано под лечение пневмоний.
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