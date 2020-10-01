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В Минске почти сутки ищут двоих детей
01.10.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске около суток ищут 13-летнего Артема Татаренкова и 11-летнего Никиту Белоуса,
«30 сентября в 12.20 сбежали из дома в неизвестном направлении», — сообщили в милиции. Адрес мальчиков не указан.
Артему Татаренкову на вид 14 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы русые. Подросток был в мастерке темного цвета, темно-синих джинсах и кроссовках. Сильно заикается.
Никите Белоусу на вид 11 лет, рост 140−145 см, среднего телосложения, волосы русые. Он был в спортивном костюме с салатовыми вставками на рукавах, кроссовках.
Тех, кто что-либо знает о подростках, просят сообщить во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам: 8 017 207-67-67; 8 044 750-13-01; 102.
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В Минске около суток ищут 13-летнего Артема Татаренкова и 11-летнего Никиту Белоуса, сообщает милиция.
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