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В Минске почти сутки ищут двоих детей

01.10.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске около суток ищут 13-летнего Артема Татаренкова и 11-летнего Никиту Белоуса, сообщает милиция.

«30 сентября в 12.20 сбежали из дома в неизвестном направлении», — сообщили в милиции. Адрес мальчиков не указан.

Артему Татаренкову на вид 14 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы русые. Подросток был в мастерке темного цвета, темно-синих джинсах и кроссовках. Сильно заикается.

Никите Белоусу на вид 11 лет, рост 140−145 см, среднего телосложения, волосы русые. Он был в спортивном костюме с салатовыми вставками на рукавах, кроссовках.

Тех, кто что-либо знает о подростках, просят сообщить во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам: 8 017 207-67-67; 8 044 750-13-01; 102.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске около суток ищут 13-летнего Артема Татаренкова и 11-летнего Никиту Белоуса, сообщает милиция.
 
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