В Минске почти сутки ищут двоих детей

Источник материала: Tut.by

В Минске около суток ищут 13-летнего Артема Татаренкова и 11-летнего Никиту Белоуса, сообщает милиция.

«30 сентября в 12.20 сбежали из дома в неизвестном направлении», — сообщили в милиции. Адрес мальчиков не указан.

Артему Татаренкову на вид 14 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы русые. Подросток был в мастерке темного цвета, темно-синих джинсах и кроссовках. Сильно заикается.

Никите Белоусу на вид 11 лет, рост 140−145 см, среднего телосложения, волосы русые. Он был в спортивном костюме с салатовыми вставками на рукавах, кроссовках.

Тех, кто что-либо знает о подростках, просят сообщить во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам: 8 017 207-67-67; 8 044 750-13-01; 102.