Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Профилактическая акция ГАИ "Пешеход" стартует в Минске с пятницы, об этом участников дорожного движения предупредили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мероприятия в рамках акции в столице будут проводиться со 2 по 12 октября. Проведение акции будет направлено на предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования фликеров и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

"В январе-августе 2020 года в Минске снизилось количество ДТП с участием пешеходов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и погибших в них людей. Следует отметить, что более 70% наездов на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств", - рассказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходный переход является местом повышенной опасности, поскольку большая часть аварий происходит именно там.

"Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть и самим пешеходам — обязательно убедиться в безопасности выхода на проезжую часть. Обозначьте себя, детей и пожилых членов ваших семей "фликерами". Это простой, но очень действенный способ стать заметным на дороге", - порекомендовали в ведомстве.

Чтобы избежать ДТП, водителям и пешеходам рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и относиться друг к другу с уважением.

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