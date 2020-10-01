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ГАИ Минска проведет акцию "Пешеход"

01.10.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Профилактическая акция ГАИ "Пешеход" стартует в Минске с пятницы, об этом участников дорожного движения предупредили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мероприятия в рамках акции в столице будут проводиться со 2 по 12 октября. Проведение акции будет направлено на предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования фликеров и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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"В январе-августе 2020 года в Минске снизилось количество ДТП с участием пешеходов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и погибших в них людей. Следует отметить, что более 70% наездов на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств", - рассказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходный переход является местом повышенной опасности, поскольку большая часть аварий происходит именно там.

"Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть и самим пешеходам — обязательно убедиться в безопасности выхода на проезжую часть. Обозначьте себя, детей и пожилых членов ваших семей "фликерами". Это простой, но очень действенный способ стать заметным на дороге", - порекомендовали в ведомстве.

Чтобы избежать ДТП, водителям и пешеходам рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и относиться друг к другу с уважением.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции проследят, насколько добросовестно соблюдают правила дорожного движения пешеходы и как ведут себя водители вблизи...
 
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