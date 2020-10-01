|
ГАИ Минска проведет акцию "Пешеход"
01.10.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт - Sputnik. Профилактическая акция ГАИ "Пешеход" стартует в Минске с пятницы, об этом участников дорожного движения предупредили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Мероприятия в рамках акции в столице будут проводиться со 2 по 12 октября. Проведение акции будет направлено на предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования фликеров и жилетов повышенной видимости в темное время суток.
© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
"В январе-августе 2020 года в Минске снизилось количество ДТП с участием пешеходов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и погибших в них людей. Следует отметить, что более 70% наездов на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств", - рассказали в ГАИ.
В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходный переход является местом повышенной опасности, поскольку большая часть аварий происходит именно там.
"Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть и самим пешеходам — обязательно убедиться в безопасности выхода на проезжую часть. Обозначьте себя, детей и пожилых членов ваших семей "фликерами". Это простой, но очень действенный способ стать заметным на дороге", - порекомендовали в ведомстве.
Чтобы избежать ДТП, водителям и пешеходам рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и относиться друг к другу с уважением.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции проследят, насколько добросовестно соблюдают правила дорожного движения пешеходы и как ведут себя водители вблизи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)