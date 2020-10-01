Источник материала: Tut.by

У "Гомельэнерго" новый генеральный директор, сообщили на предприятии.





Теперь отвечать за энергетику области будет Михаил Коваленко. Ему 50 лет. До назначения занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам «Гомельэнерго».

До него 5 лет «Гомельэнерго» возглавлял Сергей Бобович. С 10 августа он ушел на повышение — назначен заместителем гендиректора «Белэнерго».