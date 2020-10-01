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У «Гомельэнерго» - новый генеральный директор
01.10.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У "Гомельэнерго" новый генеральный директор,
Теперь отвечать за энергетику области будет Михаил Коваленко. Ему 50 лет. До назначения занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам «Гомельэнерго».
До него 5 лет «Гомельэнерго» возглавлял Сергей Бобович. С 10 августа он ушел на повышение — назначен заместителем гендиректора «Белэнерго».
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Ему 50 лет. До назначения занимал должность заместителя генерального директора «Гомельэнерго».
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