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У «Гомельэнерго» - новый генеральный директор

01.10.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У "Гомельэнерго" новый генеральный директор, сообщили на предприятии.


Теперь отвечать за энергетику области будет Михаил Коваленко. Ему 50 лет. До назначения занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам «Гомельэнерго».

До него 5 лет «Гомельэнерго» возглавлял Сергей Бобович. С 10 августа он ушел на повышение — назначен заместителем гендиректора «Белэнерго».

 
 
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Ему 50 лет. До назначения занимал должность заместителя генерального директора «Гомельэнерго».
 
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