«Казалось, она упадет в обморок». Женщине разрешили выйти из автозака, а она попросила отпустить другую

Источник материала: Tut.by

С 10 августа, когда минчанка Ирина Палюхович впервые вышла в город в знак протеста, она носит с собой Новый Завет. В воскресенье, 13 сентября, девушку задержали и отправили в автозак. Увидев, что она читает молитвы, силовик предложил ей идти домой. Сразу Ирина отказалась, а потом попросила, чтобы вместо нее отпустили другую женщину. И женщину отпустили. Сейчас Ирина хотела бы ее найти и познакомиться.



Фото: личный архив героини

Ирине 35 лет, она экономист. До этого лета, рассказывает, задумывалась о том, что стране нужны перемены, но «в политику не вникала».

— До выборов я верила, что мы можем добиться перемен мирным законным путем, поэтому записалась в независимые наблюдатели, — возвращается к тем событиям собеседница. — Поработать на участке у меня получилось только в последний день — 9 августа. Впечатления остались не самые приятные. На нас с другими наблюдателями пытались вызвать милицию, комиссия, казалось, старалась сделать все, чтобы мы не увидели, что происходит с голосами.

Это, рассуждает минчанка, стало первой причиной высказаться против. Повод номер два — насилие со стороны силовиков.

— Моя душа плачет за тех, кто погиб, пострадал физически или психологически, — рассказывает Ирина. — Так нельзя поступать с людьми. Это не должно забыться, поэтому я выхожу.

Ирина стояла с соседями в цепи солидарности, гуляла в городе по воскресеньям. В воскресенье, 13 сентября, во время «зачистки» на улице Мельникайте ее и задержали.

— В какой-то момент наш автозак был уже полон, но мы не уезжали, — делится мнением собеседница. — В машине к девушкам силовики относились нормально, мы сидели на скамеечках, а мужчины штабелями лежали на полу, кто-то из них пострадал при задержании. Мы кричали, чтобы мужчин подняли, говорили: они могут задохнуться, но силовики не реагировали. Ребята услышали, как мы плачем, и сами стали нас успокаивать. Мы поняли: с ними более-менее все нормально.

В тот день Ирину задержали впервые. Чтобы немного успокоиться, она достала из сумочки Новый Завет и стала читать молитвы. Один из силовиков это заметил, «подлетел», спросил: «Что вы читаете?» Увидев «маленькую книжечку», продолжил: «С такой книгой вы должны быть в церкви, а не здесь». Ирина ответила: «Я и в церкви бываю, и здесь». Человек в форме ушел.

— Через какое-то время он вернулся и говорит: «Пойдем со мной», — и предложил меня отпустить, — описывает ту ситуацию собеседница. — Девочки подхватили: «Так и нас отпустите, мы тоже ничего не делали». Он ответил, что если бы у вас была такая книга, то, возможно, и вас бы отпустили. Честно, в тот момент я подумала, что этот человек шутит, и попросила, раз уж мне можно выйти, вернуть телефон, который у меня забрали. Мне никто ничего не отдал, и я села на место.

Рядом сидела женщина «за 50». Ирина заметила, что женщина чувствует себя плохо, «бледная, казалось, чуть-чуть — и упадет в обморок».

— Я гладила ее по руке и говорила: «Не переживайте, нас никто не обидит». Но было видно, что она очень боится, — продолжает собеседница. — Через какое-то время силовик снова обратился ко мне и сообщил, что передумал меня отпускать. Я и продолжила читать молитвы. А потом заметила: женщина рядом со мной просто «плывет». Я не выдержала. «Отпустите ее. Она же возраста ваших родителей, — попросила я людей в форме. — У вас же полный автозак, есть она или нет, погоды не сделает».

Люди в форме, продолжает собеседница, сразу не обратили внимания на ее слова.

— Потом один из них подвел эту женщину к двери автозака подышать, а позже, насколько я поняла, ее отпустили, — описывает происходящее собеседница.



Иллюстративный снимок. Минск, 13 сентября 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Как думаете, почему, увидев у вас Новый Завет, силовик хотел вас отпустить?

— Не знаю, но я потом на него смотрела и даже сказала ему: «У вас добрые глаза». Пока мы ехали, он больше всего с нами общался, — рассказывает Ирина. — По дороге девочки говорили людям в форме: вы же видите, мы адекватные, работающие люди. Мы не проститутки, не кукловоды, мы просто не согласны с происходящим. «Почему вы с нами так?» — спрашивали девушки. Силовики отвечали, что мы зомбированы, что любимую не отдают. Но когда я смотрела на этого мужчину, мне казалось, он словно в стадии сомнения. С одной стороны, он видит, что мы безоружны и ничего плохого не делаем, с другой — есть приказ.

— Как появилась идея попросить отпустить другого человека?

— Неправильно будет написать, что я такая добрая и попросила отпустить эту женщину вместо меня, нет. Возможно, если бы мне сразу вернули телефон, я бы ушла и не увидела, как ей плохо, — как есть говорит Ирина. — Но я осталась и в какой-то момент поняла, что этому человеку помощь нужна больше, чем мне. Глядя на нее, я подумала про маму, и захотелось хоть как-то эту женщину поддержать.

Позже автозак, в котором находилась Ирина, приехал во Фрунзенское РУВД. На минчанку составили протокол по статье 23.34 КоАП и через какое-то время отпустили. 29 сентября ее судили. Штраф — 30 базовых, 810 рублей.

— Я бы очень хотела найти эту женщину, узнать, все ли с ней в порядке, — говорит собеседница и просит женщину отозваться. — Позже я увидела на видео, что до задержаний она стояла возле силовиков и крестила их. Видимо, молилась. Не скажу, что я глубоко верующий человек, но с 10 августа я ношу с собой Новый Завет. Мне тяжело принять, что православная церковь не реагирует на происходящие события так активно, как католики. Но я стараюсь себя убедить, что церковь — это только представитель, а я как верила в Бога, так и буду верить. Вера — моя защита, в автозаке нам всем тоже помог Бог.