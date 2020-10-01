«Наблюдая через дверь, нарушала тайну голосования». Идет суд над наблюдателем, которую с выборов увез ОМОН

Источник материала: Tut.by

Помните историю 29-летней Натальи Сайед, которую сотрудники ОМОНа 5 августа забрали в УВД прямо с избирательного участка? Против молодой женщины, которая прошла регистрацию в качестве наблюдателя, был начат административный процесс — якобы она мешала работать членам избирательной комиссии и не подчинилась законным требованиям покинуть участок. После двух заседаний судья Анна Осипенко отправила дело на доработку . 30 сентября процесс продолжился.





В новом протоколе, составленном 18 сентября, нет информации о том, что наблюдатель вела на избирательном участке видеосъемку — доказать этот факт не удалось. Но статья, по которой судят женщину, осталась неизменной — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Поддержать Наталью Сайед в суде днем 30 сентября пришло более полусотни бобруйчан. Некоторые вынуждены были все три часа заседания провести стоя: зал оказался переполнен.

Дело дорабатывал начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома Сергей Рудько. Он же принимал участие в допросе Натальи Сайед после того, как ее доставили в УВД. На Рудько и еще трех правоохранителей молодая женщина составила жалобу в прокуратуру, облисполком и областное УВД.

— Никто не имеет права досматривать личные вещи без протокола, подвергать людей унижениям, оказывать психологическое давление, угрожать, — подчеркнула во время заседания наблюдатель.

Анна Осипенко отметила, что эти вопросы не входят в компетенцию суда.

Наталья Сайед сообщила, что дважды направляла Сергею Рудько ходатайство, в котором сообщала о своем желании ознакомиться с материалами административного дела, но получила немотивированный отказ. Позже Рудько пояснил судье:

— На тот момент [когда поступило ходатайство] дело не было сшито, а дело там толстое — большой том. В ознакомлении с ним было отказано во избежание фальсификаций.

Наталья Сайед в очередной раз заявила суду, что не считает себя виновной, так как административного правонарушения не совершала.

— У меня было время, чтобы подготовиться к заседанию и более тщательно изучить законодательство, а также нормативные документы и пояснения Центризбиркома. Могу сказать, что подполковник Рудько самостоятельно расширил границы помещения для голосования до размеров избирательного участка. А это не только фойе общежития, где я находилась, но и прилегающие улицы, дома. С таким же успехом можно было прийти в квартиру к любому жителю на улице Кирова (она относится к избирательному участку № 43. — Прим. TUT.BY) и заявить, что человек не имеет права там находиться, так как мешает ходу голосования.

Сама Наталья во время конфликта с председателем избиркома Варварой Подоляк сидела на складном стульчике примерно в 4 метрах от входа в помещение для голосования. Председателя избиркома молодая женщина не считает должностным лицом — следовательно, не обязана была выполнять ее требования и покидать здание общежития. Наталья сослалась на квалификационный справочник «Государственные должности государственных служащих». Согласно ему, к должностным лицам относятся лишь члены Центризбиркома, а на председателей избирательных комиссий этот статус не распространяется.

— Таким образом, требование Варвары Подоляк покинуть фойе общежития, в котором она не является комендантом, я не считаю законным и не обязана была ему подчиняться, — резюмировала наблюдатель.

Сергей Рудько затруднился ответить, является ли председатель избиркома должностным лицом. Однако продолжал настаивать, что аккредитованный наблюдатель в день досрочного голосования не имела права находиться в здании, где размещался избирательный участок, раз не принимала участия в работе комиссии. Мол, через открытую дверь в помещение для голосования она могла видеть, как люди заходят в кабинки, на которых не было шторок. Возможность наблюдать за избирателями через дверной проем, по его мнению, нарушала тайну голосования.

— Высокий суд! Меня охватывает ужас, что такие сотрудники осуществляют правоохранительную деятельность, являясь посредниками между людьми и законом, — заявила Наталья Сайед и поинтересовалась, какое образование у Сергея Рудько. — Даже я, не являясь юристом, ознакомилась с законодательством и понимаю разницу между помещением для голосования и избирательным участком.

Судья вопрос об образовании Рудько отклонила.

Старшина милиции Леонид Рыжков, видимо, не следил за ходом судебного процесса, поэтому продолжал утверждать, ссылаясь на слова председателя избиркома, что Наталья Сайед вела на участке видеосъемку. Он входил в состав группы из трех человек, которая приехала на участок вечером 5 августа, так как поступил сигнал о конфликте между наблюдателем и председателем избиркома. Свидетель сообщил, что никаких противоправных действий со стороны Натальи Сайед не заметил. Наблюдатель, в свою очередь, пояснила, что протокол на месте против нее не составлялся, так как «не было оснований».

— Однако мне настойчиво предлагали проехать в отделение для беседы, поэтому я позвонила в милицию и сообщила, что против меня совершаются противоправные действия. Я не знаю, кто вызвал ОМОН. Но скажите, семь мужчин против одной девушки со стулом — этого достаточно для задержания? — не удержалась от иронии Наталья.

— Вопрос снимается, — ответила судья.

— В свете последних событий все же хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, что ко мне не применялась физическая сила, — добавила наблюдатель.

В качестве свидетеля со стороны защиты была приглашена Лариса Говоровская, мама Натальи. Вечером 6 августа она пришла на избирательный участок — говорит, опасалась, что дочь повторно заберут в УВД. Ее появление председатель избиркома на одном из предыдущих судебных заседаний объяснила тем, что женщина по наущению дочери решила подать жалобу на действия комиссии. Это утверждение свидетель опровергла.

— По журналу можно проверить, сколько было жалоб и на кого. Поэтому я обвиняю Варвару Подоляк в клевете и требую пояснений по этому поводу, — отметила Наталья Сайед.

Еще один свидетель, сотрудник Департамента охраны Александр Вербицкий, заявил, что считает нахождение Натальи Сайед на избирательном участке 5 августа незаконным. В этот день мужчина дежурил в общежитии и был приглашен председателем избиркома для того, чтобы выгнать наблюдателя на улицу. Пояснить, почему нахождение женщины на участке было незаконным, Александр Вербицкий не смог. Он также не сумел ответить на вопрос, какая разница между аккредитованным и не аккредитованным наблюдателем.

Анна Осипенко вызвала для повторной дачи показаний председателя избирательной комиссии Варвару Подоляк. Женщина не смогла присутствовать в суде 30 сентября по причине плохого самочувствия, поэтому заседание будет продолжено 2 октября.