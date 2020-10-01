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Правозащитники сообщают о задержании преподавателя БГУИР Вадима Антипова

01.10.2020 11:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 октября. Вечером 30 сентября по месту жительства в Боровлянах задержан преподаватель философии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Вадим Антипов.

Как сообщает spring96.org, сотрудники милиции провели осмотр квартиры, забрали телефон и другую технику.

Мать Антипова сообщила правозащитникам, что его доставили в УВД Минского района на улице Скорины. По ее словам, преподавателя подозревают в участии в несанкционированных массовых мероприятиях.

О дате возможного суда пока неизвестно.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 октября. Вечером 30 сентября по месту жительства в Боровлянах задержан преподаватель философии Белорусского государственного университета информатики и...
 
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