Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 октября. Вечером 30 сентября по месту жительства в Боровлянах задержан преподаватель философии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Вадим Антипов.

Как сообщает spring96.org , сотрудники милиции провели осмотр квартиры, забрали телефон и другую технику.

Мать Антипова сообщила правозащитникам, что его доставили в УВД Минского района на улице Скорины. По ее словам, преподавателя подозревают в участии в несанкционированных массовых мероприятиях.

О дате возможного суда пока неизвестно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщают о задержании преподавателя БГУИР Вадима Антипова Минск, 1 октября. Вечером 30 сентября по месту жительства в Боровлянах задержан преподаватель философии Белорусского государственного университета информатики и...

Ирина Турчина, БелаПАН.