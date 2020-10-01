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В Минске задержан администратор локального чата Грушевки
01.10.2020 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром в квартире администратора телеграм-чата «Грушвилль» прошел обыск, после чего мужчину задержали.
Адвокат Антон Гашинский рассказал, в 7 часов утра к Дмитрию Сухенко, администратору чата «Грушвилль», с обыском пришли оперативные сотрудники из Московского РУВД.
— Изымали компьютерную технику, мобильные телефоны. После того как обыск был проведен, его забрали и увезли в Московское РУВД. Обыск проходил в рамках уголовного дела, какого — точно не известно, — говорит Гашинский.
Адвокат говорит, что его не пускают к подзащитному. Оперативный сотрудник, который проводил обыск, на звонки не отвечает. В дежурной части сообщают, что Сухенко к ним не доставляли.
По словам Гашинского, проблем с законом у Сухенко не было.
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Сегодня утром в квартире администратора телеграм-чата «Грушвилль» прошел обыск, после чего мужчину задержали.
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