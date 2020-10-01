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В Минске задержан администратор локального чата Грушевки

01.10.2020 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в квартире администратора телеграм-чата «Грушвилль» прошел обыск, после чего мужчину задержали.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Адвокат Антон Гашинский рассказал, в 7 часов утра к Дмитрию Сухенко, администратору чата «Грушвилль», с обыском пришли оперативные сотрудники из Московского РУВД.

— Изымали компьютерную технику, мобильные телефоны. После того как обыск был проведен, его забрали и увезли в Московское РУВД. Обыск проходил в рамках уголовного дела, какого — точно не известно, — говорит Гашинский.

Адвокат говорит, что его не пускают к подзащитному. Оперативный сотрудник, который проводил обыск, на звонки не отвечает. В дежурной части сообщают, что Сухенко к ним не доставляли.

По словам Гашинского, проблем с законом у Сухенко не было.

 
 
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Сегодня утром в квартире администратора телеграм-чата «Грушвилль» прошел обыск, после чего мужчину задержали.
 
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