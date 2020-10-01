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Осужденный на семь лет за избиение полковник КГБ обжаловал приговор. Что решил Верховный суд
01.10.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд рассмотрел апелляционную
Напомним, вечером 8 февраля в гомельское кафе THE BOX 99 зашли двое мужчин, заказали пиццу, затем подсели к девушкам. Однако те не хотели общаться с незнакомцами. В конфликт вмешался директор кафе. Посетители предложили выйти на улицу — и там один из них
В результате директор получил серьезную черепно-мозговую травму. На следующий день в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения. По этим кадрам оперативники установили личности нападавших.
Оказалось, что удары директору наносил начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области полковник Андрей Мильченко. После поднявшейся шумихи мужчина сам пришел в милицию с повинной. В кафе с ним был 42-летний житель столицы, по делу он проходил как свидетель.
Судебный процесс
6 июля Гомельский областной суд признал полковника виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и приговорил к 7 годам колонии усиленного режима.
Мильченко не согласился с вердиктом и подал жалобу в Верховный суд, который 29 сентября оставил прежним наказание обвиняемому.
Решение суда вступило в законную силу.
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Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-полковника КГБ на решение Гомельского областного суда. И - оставил его прежним.
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