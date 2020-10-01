«Всё, что у меня было - это куча домашки». Истории тех, кто никогда не ходил в школу

Источник материала: Tut.by

Школа — очень важный этап в жизни каждого ребенка. Там мы находим первых друзей, влюбляемся, получаем первую двойку. Однако не все могут похвастаться таким опытом. Мы пригласили девушек, которые никогда не ходили в школу и все 11 лет учились дома. Они рассказали нам о трудностях социализации, особенностях домашнего обучения, об отношениях с учителями и одноклассниками.