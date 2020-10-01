Белорусская ассоциация журналистов и редакции медиа выступили с совместным заявлением

Источник материала: Tut.by

Белорусская ассоциация журналистов и редакции некоторых независимых СМИ страны выступили в совместным заявлением, в котором призвали Мининформ отозвать иск против TUT.BY и прекратить преследования журналистов и СМИ в связи с осуществлением их профессиональной деятельности. Заявление опубликовано на сайте БАЖ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, Мининформ с 1 октября приостановил статус СМИ для TUT.BY на три месяца. Министерство информации напомнило также, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Как сообщалось ранее, исковое заявление в Экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября. Основание — четыре предупреждения, которые портал получил от Мининформа с 7 августа 2020 года.

В связи с этим ОО «Белорусская ассоциация журналистов» и редакции медиа заявляют:

«Да, белорусское законодательство допускает приостановление Министерством информации выпуска СМИ и прекращение деятельности СМИ по его иску. Но эти возможности частично компенсировались незлоупотреблением министерством своими полномочиями в последние годы. Тем не менее судом по иску госоргана в 1997 году была закрыта газета «Свабода», в 2001 — газета «Пагоня», в 2006 — «Згода». В 2011 году Мининформ обратился с иском о закрытии газет «Народная Воля» и «Наша Ніва», но после реакции на это со стороны белорусской и международной общественности, международных структур отозвал этот иск. Обращаем внимание, что практически все обращения с иском о прекращении деятельности СМИ были так или иначе связаны с президентскими выборами. Между тем именно свобода политической дискуссии более всего охраняется международным правом. Давление на TUT.BY и ограничение доступа к независимым сайтам, которое также осуществлялось по решениям Министерства информации, являются грубейшим нарушением свободы выражения мнения, которую гарантирует Конституция Республики Беларусь.

Препятствия в работе наиболее популярных СМИ в Беларуси не только нарушают свободу журналистской деятельности, но и ограничивают права каждого на получение информации о ситуации в стране, демонстрируют пренебрежение к гражданам страны. Более того, эти ограничения неизбежно ведут к тому, что граждане вместо верифицированной СМИ информации получают непроверенные сведения, слухи или пропаганду (в том числе подрывающие информационную безопасность Республики Беларусь).

Мы:

призываем Министерство информации Республики Беларусь отозвать иск о прекращении выпуска сетевого издания «TUT.BY» и отменить решение о приостановлении его выпуска;

требуем отмены решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, освещающим социально-политические проблемы в стране, а также препятствий в выпуске и распространении независимых печатных СМИ;

выступаем за немедленное прекращение преследования журналистов и СМИ в связи с осуществлением их профессиональной деятельности и за безусловную отмену неконституционных ограничений свободы слова в Беларуси.

Под заявлением подписались ОО «Белорусская ассоциация журналистов», Onliner.by, «Наша Ніва», CityDog.by, БелаПАН, «Еўрапейскае радыё для Беларусі», «Радыё Свабода», «БелГазета», «Свободные новости плюс», «Ежедневник», «Новы Час», REFORM.by, «Салідарнасць», ассоциация издателей региональной прессы «Аб'яднаныя масмедыі», «Народная Воля», Realt.by, TUT.BY.

Заявление направят в Министерство информации страны и другие государственные органы.