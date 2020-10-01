Левченко получила 15 суток ареста

Одна из лучших белорусских баскетболисток Елена Левченко получила 15 суток административного ареста за свою гражданскую позицию. Такое решение вынес суд Ленинского района города Минска, сообщает "Прессбол".

Левченко судили по двум статьям: 23.34 "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и 23.4 "Неподчинение сотрудникам милиции".



Обвинение основано на фото Левченко в газете "Прессбол" и в Instagram.

Рапорт на Елену написал лейтенант Скороходов из Ленинского РУВД. Он не смог присутствовать на суде, и в просьбе адвоката вызвать и допросить Скороходова было отказано.



Левченко — одна из активных участниц независимого движения спорстменов SOS.by, решительно осудившего насилие со стороны силовиков. Она неоднократно высказывалась за проведение новых выборов и открыто посещала вместе с другими спортсменами воскресные марши в Минске.