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Левченко получила 15 суток ареста

01.10.2020 15:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Одна из лучших белорусских баскетболисток Елена Левченко получила 15 суток административного ареста за свою гражданскую позицию. Такое решение вынес суд Ленинского района города Минскасообщает "Прессбол".

Левченко судили по двум статьям: 23.34 "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и 23.4 "Неподчинение сотрудникам милиции". 

Обвинение основано на фото Левченко в газете "Прессбол" и в Instagram. 

Рапорт на Елену написал лейтенант Скороходов из Ленинского РУВД. Он не смог присутствовать на суде, и в просьбе адвоката вызвать и допросить Скороходова было отказано. 

Левченко — одна из активных участниц независимого движения спорстменов SOS.by, решительно осудившего насилие со стороны силовиков. Она неоднократно высказывалась за проведение новых выборов и открыто посещала вместе с другими спортсменами воскресные марши в Минске.

Ранее сообщалось, что баскетболистка задержана в аэропорту перед вылетом на на реабилитацию и лечение, о чем свидетельствовали официальные бумаги, имеющиеся у спортсменки.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из лучших белорусских баскетболисток Елена Левченко получила 15 суток административного ареста за свою гражданскую позицию.
 
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