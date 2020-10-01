|
Левченко получила 15 суток ареста
01.10.2020 15:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Одна из лучших белорусских баскетболисток Елена Левченко получила 15 суток административного ареста за свою гражданскую позицию. Такое решение вынес суд Ленинского района города Минска,
Левченко судили по двум статьям: 23.34 "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и 23.4 "Неподчинение сотрудникам милиции".
Рапорт на Елену написал лейтенант Скороходов из Ленинского РУВД. Он не смог присутствовать на суде, и в просьбе адвоката вызвать и допросить Скороходова было отказано.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из лучших белорусских баскетболисток Елена Левченко получила 15 суток административного ареста за свою гражданскую позицию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)