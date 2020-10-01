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«Я вынашивала мертвого ребенка». История Анны, которая победила бесплодие

01.10.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая беременность Анны произошла еще в студенческие годы. Девушка была юна и не готова, но вместе с супругом они решили, что оставляют ребенка. Из-за гинекологических проблем врачи прописали курс сильнейших таблеток, которые после дали осложнения. «Ты хочешь родить уродца?» — эта фраза поставила в тупик будущих родителей. Анна решилась на аборт. Депрессия, чувство вины и непрерывная боль — это повлияло не только на психику молодой девушки, но и на отношения, вскоре пара распалась. Через несколько лет Анна вновь захотела стать мамой, но первый опыт дал о себе знать. Эндометриоз и вторичное бесплодие не оставили выбора, Анна со своим вторым мужем спустя 10 лет попыток решились на ЭКО. И казалось, хеппи-энд так близок, но в кабинете врача прозвучала страшная фраза: «Второй плод замер. 12 недель». А потом у пары родился сын, которого они так долго ждали. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

 
 
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