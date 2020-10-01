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«Какое-то общее уголовное дело». У сотрудницы «Народной воли» провели обыск, потом опросили в РУВД
01.10.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня у сотрудницы газеты «Народная воля» Анастасии Шаркевич был обыск, девушку доставили во Фрунзенское РУВД Минска, а затем отпустили. Сама Анастасия позже рассказала о том, что с ней происходило: ее слова — в коротком видео в Facebook, которое
Утром 1 октября у менеджера по рекламе газеты «Народная воля» Анастасии Шаркевич прошел обыск: у девушки изъяли ноутбук, флешки, другие личные вещи. Ее доставили во Фрунзенское РУВД, а около часа дня отпустили. Сама она так прокомментировала случившееся.
— В 6.30 пришли, позвонили в дверь. Сказали — с обыском по уголовному делу. Я сказала, что открывать не буду, потому что сейчас милиция не представляется, просто избивает людей на улицах, хватают. Что вообще происходит? Какое уголовное дело?
Однако Анастасия рассказала, что сотрудники, проводившие в ее квартире обыск, были крайне вежливы и тактичны. Как ее проинформировали, следственные действия связаны с неким «общим уголовным делом».
— Сказали, что это общее уголовное дело. Непонятно, какое оно. Мне пытались предъявить какую-то блокировку дорог: мол, я писала призывы «блокируйте дороги», — рассказала Анастасия Шаркевич.
По словам девушки, в РУВД на нее оказывали «легкое моральное давление», однако в итоге отпустили домой без определенного статуса. Изъятые вещи пока не вернули — их отдадут, когда проверка будет закончена.
Ранее Анастасия Шаркевич работала в Белтелерадиокомпании, на телеканалах СТВ и «Мир», а в издание «Народная воля» устроилась после президентских выборов в Беларуси.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич ранее
Также рано утром 1 октября, напомним, с обыском
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Ранее Анастасия Шаркевич работала в Белтелерадиокомпании, на телеканалах СТВ и «Мир», а в издание «Народная воля» устроилась после президентских выборов в...
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