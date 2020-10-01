«Какое-то общее уголовное дело». У сотрудницы «Народной воли» провели обыск, потом опросили в РУВД

Источник материала: Tut.by

Сегодня у сотрудницы газеты «Народная воля» Анастасии Шаркевич был обыск, девушку доставили во Фрунзенское РУВД Минска, а затем отпустили. Сама Анастасия позже рассказала о том, что с ней происходило: ее слова — в коротком видео в Facebook, которое разместила редактор издания Марина Коктыш.



Фото: «Народная воля»

Утром 1 октября у менеджера по рекламе газеты «Народная воля» Анастасии Шаркевич прошел обыск: у девушки изъяли ноутбук, флешки, другие личные вещи. Ее доставили во Фрунзенское РУВД, а около часа дня отпустили. Сама она так прокомментировала случившееся.

— В 6.30 пришли, позвонили в дверь. Сказали — с обыском по уголовному делу. Я сказала, что открывать не буду, потому что сейчас милиция не представляется, просто избивает людей на улицах, хватают. Что вообще происходит? Какое уголовное дело?

Однако Анастасия рассказала, что сотрудники, проводившие в ее квартире обыск, были крайне вежливы и тактичны. Как ее проинформировали, следственные действия связаны с неким «общим уголовным делом».

— Сказали, что это общее уголовное дело. Непонятно, какое оно. Мне пытались предъявить какую-то блокировку дорог: мол, я писала призывы «блокируйте дороги», — рассказала Анастасия Шаркевич.

По словам девушки, в РУВД на нее оказывали «легкое моральное давление», однако в итоге отпустили домой без определенного статуса. Изъятые вещи пока не вернули — их отдадут, когда проверка будет закончена.

Ранее Анастасия Шаркевич работала в Белтелерадиокомпании, на телеканалах СТВ и «Мир», а в издание «Народная воля» устроилась после президентских выборов в Беларуси.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич ранее заявила ТАСС, что Шаркевич задержана в рамках административного процесса, при этом не сообщив, что конкретно ей вменяют в вину. Оперативный комментарий от Натальи Ганусевич TUT.BY получить не удалось.

Также рано утром 1 октября, напомним, с обыском пришли к администратору чата «Грушвилль» Дмитрию Сухенко. У него были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны. Затем мужчину увезли в Московское РУВД, а около часа дня после опроса отпустили без какого-либо процессуального статуса. Сухенко рассказал, что следственные действия, по его информации, проходят в рамках уголовного дела по статье 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки).