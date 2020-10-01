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В Могилеве активиста предупредили: за участие его 6-летней дочери в акциях ее могут забрать из семьи

01.10.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве Сергею Лапутину, бывшему руководителю городского штаба экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, вынесли прокурорское предупреждение за участие в акции протеста несовершеннолетней дочери. Милиция увидела ее на акции и направила материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

1 октября Сергея Лапутина в комиссии ознакомили под подпись с прокурорским предупреждением. В нем говорится, что он подвергает свою дочь опасности на несанкционированных массовых мероприятиях. Его предупредили, что в случае повторного появления ребенка на таких акциях будет ставиться вопрос о социально опасном пребывании дочери в семье и даже об изъятии ее у родителей.

— Мне сказали, что участие моей шестилетней дочери в подобных мероприятиях нежелательно, — отметил Лапутин. — Они не сказали, что это незаконно — именно нежелательно. На таких мероприятиях, считают они, я не могу обеспечить ее безопасность в случае задержания.

По словам Лапутина, на его вопрос, означает ли это, что на массовые городские [санкционированные] мероприятия тоже желательно не ходить, ему ответили: они согласованы с администрацией и безопасность гарантирует милиция, а на несанкционированных таких гарантий нет.

Сам активист считает рассмотрение вопроса о ребенке давлением на него из-за его участия в акциях протеста: на Лапутина уже три раза составляли протоколы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сергей Лапутин спросил, означает ли это, что на массовые городские мероприятия с ребенком тоже желательно не ходить. Ему ответили.
 
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