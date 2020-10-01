Минчанин получил восемь суток за одиночный пикет в поддержку Виталия Шклярова

Источник материала: Tut.by

Медиатор Андрей Воротник, который в белом халате с красным зонтом встречал протестующих на своем подоконнике, задержан за одиночный пикет. В среду, 30 сентября, он около часа стоял у СИЗО на Володарского с плакатом в поддержку политтехнолога Виталия Шклярова. Наказание, которое вынес медиатору суд, — восемь суток ареста.



Андрей Воротник. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам читателя TUT.BY, 30 сентября около трех часов дня Андрей Воротник вышел на одиночный пикет к СИЗО на улице Володарского. На его плакате было написано: «Освободите заложника! Свободу Шклярову!».

— Около 16.00 к нему подъехали люди в форме и увезли его в Московское РУВД, — рассказывает читатель.

На Андрея Воротника составили протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В четверг, 1 октября, его дело разбирал суд Московского района Минска.

— Во время процесса Андрей не отрицал, что вышел на пикет, чтобы публично выразить свое мнение по поводу задержания Виталия Шклярова, — рассказал адвокат Антон Гашинский. — Рассмотрев его дело, судья назначила наказание в виде восьми суток ареста.



Фото: читатели TUT.BY

Виталия Шклярова, напомним, задержали 29 июля в Гомеле. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера. Сам Шкляров неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к штабу Тихановской и не знаком с Сергеем Тихановским.

Супруга Шклярова — гражданка США , она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт .

Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал немедленно прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина Соединенных Штатов Америки Виталия Шклярова. Освободить политтехнолога, который был также известным политическим комментатором и колумнистом «Новой газеты», потребовала и Европейская федерация журналистов.

Белорусские правозащитники признали Виталия Шклярова политзаключенным.