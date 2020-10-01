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Минчанин получил восемь суток за одиночный пикет в поддержку Виталия Шклярова
01.10.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медиатор Андрей Воротник, который в белом халате с красным зонтом
По словам читателя TUT.BY, 30 сентября около трех часов дня Андрей Воротник вышел на одиночный пикет к СИЗО на улице Володарского. На его плакате было написано: «Освободите заложника! Свободу Шклярову!».
— Около 16.00 к нему подъехали люди в форме и увезли его в Московское РУВД, — рассказывает читатель.
На Андрея Воротника составили протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В четверг, 1 октября, его дело разбирал суд Московского района Минска.
— Во время процесса Андрей не отрицал, что вышел на пикет, чтобы публично выразить свое мнение по поводу задержания Виталия Шклярова, — рассказал адвокат Антон Гашинский. — Рассмотрев его дело, судья назначила наказание в виде восьми суток ареста.
Виталия Шклярова, напомним, задержали 29 июля в Гомеле. Ему
ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера. Сам Шкляров неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к штабу Тихановской и не знаком с Сергеем Тихановским.
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Медиатор Андрей Воротник, который в белом халате с красным зонтом встречал протестующих на своем подоконнике, задержан за одиночный пикет. В среду, 30 сентября, он...
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